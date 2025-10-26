search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Politicieni huiduiți la sfințirea Catedralei Naționale. Susținătorii lui Călin Georgescu au strigat numele fostului candidat la prezidențiale

0
0
Publicat:

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit duminică pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului, imediat după slujba de sfințire. Grupul a început să strige numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar a fost rapid calmat de forțele de ordine aflate în zonă.

FOTO: Ana Maxim
FOTO: Ana Maxim

Incidentul a avut loc în momentul în care politicienii au părăsit zona Catedralei și se îndreptau către mașinile oficiale. Huiduielile au durat câteva momente, iar susținătorii s-au liniștit după ce oficialii au trecut de grupul lor, intervenind și echipajele de jandarmi prezente pentru menținerea ordinii.

La sfințirea Catedralei Naționale au participat mii de credincioși și aproximativ 2.500 de invitați oficiali, printre care președintele Nicușor Dan, alături de familia sa, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și Principesa Margareta și Principele Radu.

Slujba a fost oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Construcția Catedralei Mântuirii Neamului a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniți din donații, contribuția Patriarhiei și fonduri publice. Lăcașul de cult, considerat un simbol al unității naționale, a fost gândit ca un omagiu adus eroilor români și un spațiu al credinței care unește generațiile.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Meteorologi: Vortexul Polar neobișnuit care se formează acum ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
observatornews.ro
image
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu știu Codul Rutier
playtech.ro
image
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat într-unul dintre cele mai bogate orașe din lume, unde joacă fotbal la amatori
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Semne că în România va fi o iarnă cu ger și multă zăpadă. Climatologii au descoperit anomalii ale vortexului polar
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Mareșalul Gheorghi Jukov, în 1941 (© Wikimedia Commons)
Dotarea Armatei Roșii la 22 iunie 1941, în conformitate cu amintirile mareșalului G. K. Jukov
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?