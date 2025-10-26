Politicieni huiduiți la sfințirea Catedralei Naționale. Susținătorii lui Călin Georgescu au strigat numele fostului candidat la prezidențiale

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit duminică pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului, imediat după slujba de sfințire. Grupul a început să strige numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar a fost rapid calmat de forțele de ordine aflate în zonă.

Incidentul a avut loc în momentul în care politicienii au părăsit zona Catedralei și se îndreptau către mașinile oficiale. Huiduielile au durat câteva momente, iar susținătorii s-au liniștit după ce oficialii au trecut de grupul lor, intervenind și echipajele de jandarmi prezente pentru menținerea ordinii.

La sfințirea Catedralei Naționale au participat mii de credincioși și aproximativ 2.500 de invitați oficiali, printre care președintele Nicușor Dan, alături de familia sa, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și Principesa Margareta și Principele Radu.

Slujba a fost oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Construcția Catedralei Mântuirii Neamului a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniți din donații, contribuția Patriarhiei și fonduri publice. Lăcașul de cult, considerat un simbol al unității naționale, a fost gândit ca un omagiu adus eroilor români și un spațiu al credinței care unește generațiile.