Nicuşor Dan, despre Catedrala Națională: „O construcţie născută din visul şi credinţa multor români”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică, alături de familie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naţionale, eveniment pe care l-a descris drept un simbol al credinţei şi unităţii românilor.

„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, a transmis şeful statului într-o postare pe Facebook.

Mesajul este însoţit de o fotografie din interiorul lăcaşului de cult, în care preşedintele apare împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, şi cei doi copii ai lor, Aheea şi Antim.

La sosirea familiei prezidenţiale la Catedrală, momentul a fost animat de mezinul Antim, care a atras atenţia celor prezenţi prin comportamentul său jucăuş.

În timp ce urca treptele edificiului, băieţelul, care ţinea în mână un aparat de fotografiat, s-a desprins din mâna mamei şi a schimbat brusc direcţia, spre amuzamentul celor din jur. Mirabela Grădinaru l-a recuperat imediat, iar preşedintele, zâmbind, s-a oprit pentru a-i aştepta, ridicându-l apoi pe micuţ în braţe pentru ca acesta să se poată închina şi săruta engolpionul ierarhului care i-a întâmpinat.

Înainte de a păşi în Catedrală, întreaga familie a salutat credincioşii adunaţi pe esplanadă, inclusiv micul Antim, îndemnat de un preot aflat în apropiere.

Aproximativ 10.000 de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali au fost prezenţi la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naţionale – cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Slujba de sfinţire a picturii a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel, alături de un sobor numeros de ierarhi, preoţi şi diaconi.

Construcţia Catedralei, începută în urmă cu 15 ani, a costat peste 200 de milioane de euro, finanţarea provenind din donaţii, fonduri ale Patriarhiei şi surse publice.

La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a mulţumit tuturor celor care au contribuit la ridicarea edificiului şi a îndemnat credincioşii să continue sprijinul „prin rugăciune şi dărnicie”, pentru finalizarea lucrărilor rămase, inclusiv a picturii din pridvor şi a paraclisului de la demisol.

Cei doi patriarhi şi-au oferit daruri simbolice, iar PF Daniel a reamintit că Patriarhul Bartolomeu I îşi serbează astăzi şi onomastica, purtând şi numele Dimitrios, urându-i „ani buni, mulţi şi foarte fericiţi”.