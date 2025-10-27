search
Luni, 27 Octombrie 2025
Credincioșii au stat și noaptea la coadă pentru a intra în Catedrala Națională: „Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani”

Publicat:

Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public, iar credincioșii au stat ore întregi la rând, pentru a pătrunde în lăcaș și în altar. Așteptarea s-a prelungit în noapte.

Accesul credincioșilor în Catedrala Națională a fost permis după ora 20. FOTO captură Trinitas TV
Accesul credincioșilor în Catedrala Națională a fost permis după ora 20. FOTO captură Trinitas TV

La ora 22, coada se întindea pe aproape un kilometru, potrivit unui reportaj realizat de Știrile ProTV. Multimea era desfășurată până pe Bulevardul 13 Septembrie.

Credincioșii au așteptat la rând și câteva ore ca să poată privi interiorul celui mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume. 

Cei care au trecut de poarta principală sau fost împărțiți în grupuri de circa 100 de persoane și lăsați apoi să intre pe rând în lăcaș.

„E prima dată când intrăm în astfel de catedrală, fiind și cea mai mare din lume, vă dați seama, e un eveniment unic, nu știm când vom avea iar ocazia. Eu cred că e un eveniment foarte important. Ne apropie mai tare de Dumnezeu”, relata o persoană pentru sursa citată.

O bătrână mărturisea că abia așteaptă să ajungă la altar:

„Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani”, a spus femeia, explicând însă că merită așteptarea. 

„Este un moment de suflet, un moment istoric care ne împlinește”, a mărturisit o altă femeie.

O altă credincioasă a explicat că evenimentul este unul „ foarte puternic pentru sufletele noastre, pentru tot ceea prin ce trecem noi acum”.

La coadă au așteptat persoane de toate vârstele.

„Cred că Sf. Dimitrie mijlocește cumva să nu simțim că stăm la coadă”, a spus o tânără  aflată de două ore la rând.

Altcineva a mărturisit că a așteptat patru ore.

„Este o oportunitate unică în viață să vedem asta”

La rând au stat și oameni din alte țări.

„Am venit pentru că este o oportunitate unică în viață să vedem asta. E o zi incredibilă. Merită să așteptăm o oră jumătate”, a relatat o persoană venită tocmai din Cipru.

„O minunăție pe care o aștepta poporul ăsta de 100 de ani”, a spus o femeie venită din Filipine

Toți cei care doresc, pot merge să se închine în Sfântul Altar până pe 31 octombrie, zi și noapte.

Amintim că zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au asistat, duminică,  la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume,

Construirea Catedralei Naţionale a fost, în primă fază, contestată de o parte a societăţii româneşti, care a reclamat că suma imensă necesară ar putea fi folosită pentru construirea mai multe spitale sau pentru realizarea altor lucrări de interes public.

Ulterior însă, într-o ţară majoritar ortodoxă în proporţie de peste 85% şi în contextul revenirii în întreaga Europă a unor sentimente profunde de identitate naţională, românii par să fie mai degrabă cuprinşi de mândria realizării unei asemenea construcţii unice decât interesaţi de banii cheltuiţi pentru acest lucru. Dovadă este şi numărul mare de pelerini din toată ţara care şi-au rezervat locuri în autocare cu mult timp înainte, ca să poată veni le evenimentul din Capitală.

Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii ale unor companii, persoane fizice şi credincioşi, din fondurile Patriarhiei, dar şi din fonduri publice - alocări anuale de la Guvern, primării şi consilii judeţene. Coloanele imensei structuri sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Potrivit arhitectului Catedralei Naţionale, Constantin Amâiei, citat de basilica.ro, clădirea are, printre altele, un muzeu, spaţii pentru apărare civilă, un paraclis, săli polivalente făcute la solicitarea Patriarhului pentru activităţi conexe. 

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

image
Poţi vedea litera diferită?