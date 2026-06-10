Ursul brun ar putea pierde statutul de specie protejată. Ministrul Tanczos Barna cere schimbarea legislației

Problema urșilor din România ajunge pe masa Comisiei Europene: ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, spune că va cere schimbarea statutului de protecție al ursului brun, invocând riscurile tot mai mari pentru populație.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunțat miercuri, 10 iunie, că România va demara demersuri oficiale la nivelul Comisiei Europene pentru modificarea statutului de protecție al ursului brun, astfel încât specia să nu mai fie încadrată în categoria celor strict protejate.

Acesta susține că actualul cadru legislativ european nu mai permite o gestionare eficientă a situației din teren și că singura soluție ar fi schimbarea regulilor la nivelul Uniunii Europene.

„Am avut mai multe discuții încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului cu privire la populația de urs brun din România. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituțională. Așteptăm decizia Curții, dar, în același timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este”, a declarat Tanczos Barna, precizând că deja a început demersurile pentru obținerea sprijinului mai multor state membre, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar a invocat și un precedent european, făcând referire la modificarea statutului de protecție al lupului în anumite state, după incidente semnalate în Germania, susținând că un tratament similar ar trebui aplicat și în cazul ursului brun.

„Avem un precedent: cazul lupului, care, după ce a mâncat un ponei sau mai mulți în Germania, a fost scos de pe lista de specii protejate. La noi nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane”, a afirmat acesta, subliniind că în România au avut loc numeroase tragedii cauzate de atacurile urșilor.

Tanczos Barna a mai precizat că numărul incidentelor este în creștere, la fel și despăgubirile plătite fermierilor, dar și apelurile de intervenție în zonele afectate. În opinia sa, situația a devenit una care necesită intervenție la nivel european, nu doar național.

„Crește numărul de atacuri, crește numărul de apeluri și trebuie să intervenim și la nivelul Comisiei Europene”, a mai spus ministrul interimar.

Potrivit acestuia, în perioada următoare va fi finalizată lista statelor membre care susțin inițiativa României, urmând ca documentul să fie transmis oficial Bruxelles-ului.

Demersul va fi discutat inclusiv în cadrul Consiliului AGRIFISH, unde România va solicita o dezbatere extinsă pe acest subiect.

„Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ele această adresă. Și solicit ca această problemă să fie discutată inclusiv în Consiliul AGRIFISH, pentru că este dincolo de partea de mediu și de protecție a speciilor pe cale de dispariție, care sunt în pericol. Este și o problemă a agriculturii. Știm că a crescut an de an suma plătită drept pagubă la fermieri, crește numărul de atacuri, crește numărul de apeluri și trebuie să intervenim și la nivelul Comisiei Europene. Deci, pe această temă vom trimite această solicitare Comisiei”, a spus ministrul.