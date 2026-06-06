Bărbat ucis de urs, la ieşirea dintr-o localitate din Sibiu. Primar: „acționăm pompieristic”

Un bărbat de 34 de ani din localitatea Prod, judeţul Sibiu, a fost găsit mort sâmbătă dimineaţă la ieşirea din comună, pe trupul acestuia fiind descoperite urme care duc la ipoteza conform căreia a fost atacat de un urs.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu a dechis o investigaţie cu provire la decesul unui bărbat găsit mort şi cu semne pe corp.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Dumbrăveni a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, localnic, ar fi fost atacat de către un urs la ieşirea din localitatea Prod”, informează Poliţia judeţeană Sibiu.

Ancheta în acest caz continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care a survenit decesul bărbatului, scrie News.

Atacul readuce în discuție problemele tot mai frecvente provocate de urși în zonă. Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, susține că autoritățile intervin doar punctual, fără o strategie pe termen lung.

„Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung, iar astfel de intervenții punctuale nu rezolvă problema de fond”, a declarat Nicolae Lazăr, potrivit sibiuindependent.ro.

Primarul, care este inginer silvic de profesie, afirmă că populația de urși trebuie gestionată în funcție de capacitatea reală a arealelor în care animalele trăiesc și se hrănesc.

„Eu, ca inginer silvic de profesie, spun că populația de urși trebuie ținută sub control pe termen lung. Populația actuală este mult peste capacitatea de susținere a arealelor unde acești urși trăiesc și se hrănesc”, a mai spus primarul comunei Hoghilag.