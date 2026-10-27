Ungaria a inaugurat 28 km din drumul expres spre Satu Mare, iar România nici nu a început lucrările la cei 11 km până la frontieră

Ungaria a inaugurat primul tronson al drumului expres M49, care va lega rețeaua sa de autostrăzi de România. La Satu Mare, însă, bucata de 11 kilometri până la punctul de frontieră Oar nici măcar nu a intrat în construcție.

Ungaria a inaugurat 28 de km din drumul expres spre România. Foto: Facebook Magyar Lorand

Primii 28,2 kilometri ai drumului expres M49 au fost deschiși circulației marți, 27 octombrie. Tronsonul leagă autostrada M3, în apropiere de Mátészalka, de localitatea Ököritófülpös și reprezintă prima etapă a șoselei care urmează să ajungă până la granița cu România.

Drumul are câte două benzi pe sens și include patru noduri rutiere denivelate, cinci intersecții amenajate cu sens giratoriu și 22 de structuri de artă.

La inaugurare, ministrul ungar al Transporturilor și Investițiilor, Vitézy Dávid, a anunțat că autoritățile vor continua drumul expres până la frontiera română. Următoarea etapă necesită o investiție de aproximativ 190 de miliarde de forinți, iar termenul stabilit pentru finalizare este 30 iunie 2029.

România are de construit 11 kilometri, dar lucrările nici măcar nu au început

De partea română, drumul expres Someș Expres ar urma să lege centura municipiului Satu Mare de punctul de trecere a frontierei de la Oar. Tronsonul are aproximativ 11 kilometri, cu câte două benzi pe sens, două noduri rutiere, două parcări și un centru de întreținere și control, potrivit presasm.

Documentația tehnică este pregătită, iar constructorul a fost desemnat. Cu toate acestea, lucrările nu au început. Procedura de atribuire a fost suspendată timp de câteva luni în 2024, după ce au fost depuse numeroase solicitări de clarificare, iar de atunci... nimic.

Valoarea estimată inițial a contractului de execuție era cuprinsă între 738 și 832 de milioane de lei, iar durata prevăzută pentru lucrări era de 24 de luni. Ulterior, Primăria Satu Mare a prezentat proiectul ca având o valoare de peste un miliard de lei.

„Ar fi o rușine uriașă”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a criticat întârzierile și a avertizat că România riscă să rămână în urmă, deși are de realizat un tronson considerabil mai scurt decât Ungaria.

„Ar fi o rușine uriașă dacă partea maghiară ar termina cei aproximativ 40 de kilometri ai săi înainte ca partea română să finalizeze cei 11 kilometri”, a declarat Kereskényi Gábor.

Primarul susține că proiectul poate avansa, deoarece există deja un constructor, însă autoritățile trebuie să rezolve problemele administrative care împiedică începerea lucrărilor. Acesta a anunțat că va cere Guvernului și conducerii Ministerului Transporturilor să intervină pentru deblocarea investiției.

„Trebuie depășite, în sfârșit, aceste obstacole birocratice. Avem constructor și trebuie începută investiția”, a insistat primarul.

În România, drumul nu există decât pe hârtie... Foto: Facebook/Cristian Pistol

Pentru Satu Mare - şi nu doar pentru acest judeţ - realizarea drumului expres ar însemna o conexiune mai rapidă cu autostrada M3 din Ungaria și, prin aceasta, cu Budapesta și rețeaua europeană de autostrăzi.

Transportatorii ar putea beneficia de timpi de deplasare mai mici și de costuri logistice reduse, iar accesul la infrastructura rutieră de mare viteză ar putea face județul mai atractiv pentru investitori. Noua legătură ar permite și fluidizarea traficului de tranzit, reducând nevoia de a traversa localitățile de pe actualele drumuri naționale.

Ungaria mai are de construit sectorul care va duce drumul expres M49 până la granița cu România, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 iunie 2029. Rămâne de văzut dacă autoritățile române vor reuși să termine cei 11 kilometri dintre Satu Mare și Oar înainte ca maghiarii să ajungă la frontieră sau dacă România se va face de rușine, așa cum avertizează primarul Kereskényi Gábor. Deocamdată, lucrările pe partea română nu au început, iar autoritățile nu au anunțat nici măcar o dată la care ar putea fi deschis șantierul.