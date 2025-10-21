Noul drum expres care va asigura legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria: câți kilometri va avea

Contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a fost semnat marți de către CNAIR cu antreprenorul Construcții Erbașu, pentru circa 720,48 milioane de lei.

”Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria”, a anunţat pe Facebook Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Contractul pentru execuţia lucrărilor (FIDIC Roşu) este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Drumul expres Oar – Satu Mare denumit “Someş Expres” va avea 2 benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv: două noduri rutiere, două parcări, un Centru de Întreţinere şi Control (CIC).

Acest nou drum expres va porni din şoseaua de centură a municipiului Satu Mare şi, în zona localităţii de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

În această zonă se va amenaja un nod de tip B, tip „trompeta”, care se va înscrie între bretelele nodului existent ce asigură schimbul de trafic între Varianta Ocolitoare Satu Mare – DN19 și podul Variantei Ocolitoare peste râul Someș.