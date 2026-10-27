Lotul 4 al autostrăzii Sibiu -Pitești ar urma să fie deschis în noiembrie. Ministrul Transporturilor explică întârzierile lucrărilor pentru loturile 3 şi 2

Lucrările pe tronsonul Curtea de Argeș - Tigveni au ajuns la 99,22%. Pe alte două loturi, șantierele funcționează la 45% din capacitate, din cauza acordului de mediu revizuit, care nu a fost deblocat.

Din noiembrie se va putea circula pe tronsonul Curtea de Argeş - Tigveni. Foto: CNAIR

Lotul 4 al autostrăzii Sibiu - Pitești ar urma să fie deschis circulației în noiembrie, a anunțat marți, 27 octombrie, ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, în cadrul unei conferinţe de presă chiar de pe şantier. Tronsonul are 9,86 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 99,22%. Pe traseu se află tunelul Momaia, lung de 1,35 kilometri.

„Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km (9,86 km - n.r.) face legătura dintre Curtea de Argeş şi Ticveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie.. O să fie dat în circulaţie luna viitoare”, a dat asigurări ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa.

„Am fost şi în tunelul Momaia, care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a detaliat el.

De ce se întârzie pe celelalte două tronsoane

Situația este diferită pe celelalte două loturi, 3 şi 2, unde activitatea se desfășoară la 45% din capacitatea șantierelor, din cauza unui acord de mediu revizuit, a cărui procedură este blocată.

Miercuri, a promis Ştefan Ovidiu Popa, urmează să discute problema cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, alături de echipele tehnice ale celor două ministere pentru a debloca procedurile şi a accelera lucrările.

„Loturile 3 şi 2 fac legătura dintre Tigveni până la Boiţa, Tigveni - Cornetul şi Cornetul - Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. Nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit”, a spus ministrul Popa.

„Mâine ne vom întâlni inclusiv cu echipele tehnice, atât de la Ministerul Transporturilor, cât şi de la Ministerul Mediului, pentru a stabili toate detaliile şi a debloca această situaţie privind acordul de mediu revizuit”, a continuat el.

Ministrul Transporturilor nu a precizat, însă, niciun termen pentru celelalte loturi. A anunțat însă că lucrările la centura Călimănești, afectată de o alunecare de teren, au intrat în etapa de proiectare și execuție, ordinul de începere fiind emis marți, 27 octombrie.

„Astăzi a fost dat ordinul de începere pentru proiectare şi execuţie. Va avea o durată de 24 de luni această lucrare, pentru că, din punct de vedere tehnic, este o lucrare complex. Vor exista nişte stâlpi foraţi şi va fi destul de complexă această lucrare şi automat va fi undeva la 24 de luni. 3 luni vom avea nevoie pentru documentele necesare, după care 21 de luni pentru execuţia efectivă”, a încheiat Ştefan Ovidiu Popa.