Unde trăiesc cei mai bogați pensionari în România. Diferențele între pensiile medii ajung până la 40%, în funcţie de județ

În România trăiesc aproape 5 milioane de pensionari, potrivit datelor INS, dar nivelul pensiilor diferă cu până la 1.300 lei între județe.

România are în prezent aproximativ 4,9 milioane de pensionari, iar pensia medie la nivel național se ridică la 2.813 lei, potrivit celor mai recente statistici furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Dincolo de această cifră generală, se conturează însă diferențe majore între județe, care pot atinge chiar 40%.

Capitala, în fruntea clasamentului cu pensii mari

Capitala ocupă primul loc în topul pensiilor din România. Aici, pensia medie este de 3.549 lei, cu peste 700 de lei mai mult decât media pe țară, potrivit euronews.

Următoarele poziții sunt ocupate de județele Brașov și Hunedoara, unde pensionarii primesc, în medie, aproximativ 3.505 lei lunar.

În cazul Hunedoarei, pensiile mari sunt explicate în mare parte de specificul industriei miniere, o activitate tradițională, grea și periculoasă, recompensată prin pensii mai consistente.

Județele cu cele mai mici pensii

La celălalt capăt al clasamentului se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani, cu valori semnificativ mai mici:

* Botoșani: 2.228 lei

* Vrancea: 2.265 lei

* Giurgiu: 2.280 lei.

Astfel, diferența dintre pensionarii din Capitală și cei din Botoșani ajunge la aproape 1.300 lei lunar, ceea ce înseamnă o discrepanță de aproximativ 40% între cei mai avantajați și cei mai dezavantajați vârstnici.

Cazuri excepționale: pensiile speciale

Pe lângă aceste date medii, există și situații excepționale. În România, cele mai mari pensii plătite de stat ating chiar și 90.000 de lei pe lună, echivalentul a aproape 18.000 de euro, care provin în general din pensiile speciale sau din cumuluri de venituri aferente unor profesii cu statut privilegiat.