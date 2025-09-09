Reacții la propunerea de majorare a vârstei de pensionare: Vor să ne muncească până murim. Nu mai bine nu mai plătim asigurările?

Anunțul premierului Ilie Bolojan că ar putea crește vârsta de pensionare a românilor, a stârnit ample controverse pe rețelele de socializare.

„Aici nu e problema de colectare. E modul în care e construit sistemul de pensii: salariații actuali plătesc pensiile. Odată cu pensionarea decrețeilor, sumele obținute din salarii nu vor mai ajunge nici pe departe pentru plata pensiilor. Toată lumea informată știa asta. O știau și politicienii, doar că au tot pasat problema mai departe, cât să nu își strice imaginea politică. Acum a venit Bolojan, care a fost de acord să se sinucidă politic. Problema nu e doar la noi, e comună în întreagă Europa, unde populația îmbătrânește”, a scris un bărbat pe Reddit.

„Dacă crește vârsta de pensionare, doar amână problema încă câțiva ani. Decrețeii ăia tot o să iasă la pensie. Sau vor să îi muncească până mor, și să nu mai plătească pensii? Că dacă e așa, mai bine nu mai plătim asigurări și am terminat bâlciul”, a scris un altul.

„Statul ar vrea să mori chiar în ziua pensionării”

„Pentru fiecare an lucrat, statul încasează taxe și nu plătește pensie, deci amânarea cu câțiva ani poate face diferența între 10 ani de plată a unei pensii și 15 ani de plată, e win-win. Cel mai bine pentru ei ar fi să mori chiar în ziua pensionării”, scrie un alt cititor.

„Păi ar trebui să dați și o lege prin care angajatorul să nu te dea afară după o anumită vârstă. Știu că vor fi persoane care vor zice "dar stai că nu te da nimeni afară atâta timp cât îți vezi de treabă". E discutabil. Depinde de domeniu, depinde de ce salariu iei și dacă vor să facă reduceri de cheltuieli prin angajarea unei persoane mai tinere și așa mai departe. Sunt șanse foarte mici să ieși la pensie de la un loc de muncă din privat. La stat e altă mâncare de pește. Și domnule mono sprânceană, măriți și vârsta de pensionare a parlamentarilor și reduceți acele pensii speciale cu ceva procent semnificativ”, notează un alt internaut.

„Noul slogan al guvernului "Muncești cât trăiești!". Specialii ies liniștiți la pensie pe la 50 ani”, punctează un alt cititor.

Cum e în România și în alte state europene

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și urmează să ajungă la 65 de ani și pentru femei până în ianuarie 2035, potrivit noii Legi a pensiilor. În prezent, femeile se pot pensiona la 62 de ani și 4 luni, iar această vârstă va crește gradual cu câte o lună la fiecare câteva luni, conform unui calendar eșalonat, până la egalizarea cu bărbații.

„Pentru a asigura un nivel similar al ratelor de înlocuire (venituri la pensie raportate la veniturile anterioare) sunt necesare, printre altele, prelungirea vieții active prin creșterea vârstei de pensionare și suplimentarea veniturilor din pensiile publice cu forme de economisire privată.”, arată un raport al EFOR.

Înainte de pensionare, românii lucrează în medie puțin peste 32 de ani, fiind poporul cu cea mai scurtă durată medie a vieții profesionale, arată datele Eurostat. Media europeană este de 39 de ani, iar Olanda înregistrează valorile cele mai mari- aproape 44 de ani de serviciu.

După Olanda, Suedia (43,1 ani) și Danemarca (41,3 ani) sunt țările în care durata vieții profesionale e cea mai ridicată.

Cele mai mici durate de viață profesională au fost înregistrate în România (32,2 ani), Italia (32,9 ani) și Croația (34,0 ani), arată Eurostat.

Germania: crește gradual vârsta de pensionare de la 65 la 67 până în 2031.

Italia: va ajunge la 67 ani și 3 luni în 2027 și la 69 ani și 6 luni în 2051, în funcție de speranța de viață.

Spania: vizează o vârstă standard de 67 de ani până în 2027.

Finlanda: vârsta minimă, în funcție de anul nașterii, variază acum între 63 și 65 de ani, dar va continua să crească.

Danemarca: vârsta actuală este de 67 de ani, dar va crește la 68 în 2030 și 69 în 2035; pensionarea la 70 de ani va fi obligatorie pentru persoanele născute după 1970.

Declarațiile premierului

„Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus luni șeful Guvernului.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască. Generațiile noastre vor ieși la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

Ulterior, Guvernul a precizat că nu există în prezent discuții privind majorarea vârstei standard de pensionare.