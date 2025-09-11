search
Joi, 11 Septembrie 2025
Ministrul Muncii vrea mai multe pensii plătite pe card: „E nevoie de o viteză mai mare”

Ministrul Florin Manole a declarat că nu va obliga pe nimeni să încaseze pensia doar pe card, dar încurajează accelerarea acestui proces, care ar reduce semnificativ cheltuielile statului.

Ministrul Muncii vrea ca tot mai mulți pensionari să-și primească banii pe card FOTO: Mediafax
Ministrul Muncii vrea ca tot mai mulți pensionari să-și primească banii pe card FOTO: Mediafax

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus miercuri seară, că dorește ca tot mai mulți pensionari să aleagă plata pe card, fără ca acest lucru să devină obligatoriu.

În primul rând, primă propoziție pentru calmarea unor spirite. Nu avem de când să obligăm pe nimeni și respectăm libertatea oricui de a alege. A doua teză este că, în mod natural, din ce în ce mai mulți pensionari, dacă comparăm cu acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, aleg această metodă de a primi drepturile cuvenite pe card. Este natural să ne imaginăm că procesul acesta va continua natural și el”, a explicat Manole la Digi24.

El a precizat că obiectivul său este accelerarea procesului: „Ceea ce încerc eu și ceea ce vreau să promovez este o viteză mai mare a acestui fenomen natural”.

Infrastructură și educație financiară

Ministrul a subliniat că pentru a sprijini această schimbare este nevoie atât de infrastructură, cât și de programe de educație financiară. „Pentru asta trebuie să avem în vedere infrastructura, trebuie să avem în vedere poate o convergență în programele de educație financiară, cum multe bănci au. Poate mesaje și din partea CEC, care este o bancă cu foarte mare credibilitate într-o anumită parte a societății românești și de ce să nu folosim această bancă?”, a spus el.

Totodată, Manole a făcut apel la generațiile mai tinere să își convingă părinții sau bunicii să treacă la plata pe card. „Fac apel și la cei care... fii de părinți pensionari în rural pot să-și încurajeze apropiații. Și eu când vreau să îmi ajut părinții într-o lună cumva, mi-e mult mai ușor să fac asta printr-un transfer bancar, decât să mă duc 150 km în Est de București și înapoi. Ar costa mai mult drumul”, a explicat ministrul.

Diferențe mari de costuri între card și Poștă

În prezent, peste jumătate dintre pensionari își primesc pensiile pe card. „Adică 2.600.000 la 2.300.000. Mai puțini care primesc pensiile cash, a precizat Manole.

El a arătat și diferențele semnificative de costuri: „Comisioanele bancare ne costă la zi puțin peste 6 milioane de lei. Pentru cei care primesc prin Poștă, cash, comisioanele ne costă la zi puțin peste 60 de milioane de lei. Adică de șase ori. Probabil că la sfârșitul anului vom avea înspre 10 și 100, depinde cum evoluează, dar la zi vorbesc. Deci, de la începutul anului până acum, acestea sunt cifrele”.

„O metodă de a tăia cheltuielile statului”

Manole a subliniat că plata pe card poate fi o soluție pentru reducerea cheltuielilor bugetare, fără a afecta pensionarii. „Această diferență este semnificativă, apropo și de discursul acesta de a tăia cheltuielile statului. Iată că există o metodă de a tăia din cheltuielile statului care nu afectează pensionari, nu afectează mediul de afaceri, nu afectează bugetarul care lucrează la Casa de Pensii sau oriunde altundeva. Ci înseamnă pur și simplu să fim un pic mai eficienți și mai în trend cu Europa”.

Ministrul a concluzionat că este nevoie de o comunicare publică mai intensă pentru a susține acest proces: „Ceea ce va trebui să facem și este foarte important este în primul rând acest discurs public, împreună cu mediul bancar, cu oamenii activi din această țară, cu mass-media care nu are trăiri paranoice despre carduri și despre ce rău fac ele omenirii, că există și genul ăsta de discurs. Să mergem înspre acest subiect”.

Politică

