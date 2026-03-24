Cât se câștigă în firmele lui Umbrărescu și ce condiții sunt pe șantiere: „Dacă ești disciplinat și harnic, ai un salariu mult peste medie”

Aproape 200 de persoane au povestit, într-o postare pe Facebook, cum este să lucrezi la UMB, compania care construiește Autostrada A7, cunoscută și ca Autostrada Moldovei.

Compania, controlată de Dorinel Umbrărescu, este una dintre cele mai mari firme de construcții din România.

Filiala „Spedition UMB” a fost implicată în România în construcția unor segmente de drumuri, inclusiv:

Autostrada A3 (între Moara Vlăsiei – Ploiești, 43,0 km, și Gilău – Nădășelu – Mihăiești – Zimbor – Poarta Sălajului, în total 51,8 km)

Autostrada A1 (lotul 1 al autostrăzii Lugoj – Timișoara, între Giarmata – Izvin, 9,5 km, apreciat la vremea respectivă pentru deschiderea înainte de termen, și lotul 4 al autostrăzii Deva – Lugoj, între Ilia și Șoimuș, 22,1 km)

Autostrada A7 (varianta ocolitoare Bacău, 30,6 km, dintre care 16,2 km de autostradă)

Drumul expres DX12 (tronsoanele Balș – Slatina (39,8 km), Slatina – Colonești (31,7 km), Colonești – Pitești (31,8 km), reprezentând cea mai mare parte din lungimea totală de 121 km a DX12)

„Dacă ești disciplinat și harnic ai un salar mult peste media din România”

Pe un grup de Facebook din Bacău, un internaut a întrebat dacă merită să lucrezi ca șofer pe categoria C-E la compania lui Umbrărescu. Internauții au mărturisit că salariile sunt mari, peste media pieței, însă se cere seriozitate și rezistență la efort și presiune.

„Din ce am înțeles de la cunoscuți, deoarece eu nu lucrez acolo, într-adevăr salariile sunt de 10.000-12.000 lei. Dar trebuie să și muncești, de multe ori noaptea chiar. Dormi în container, stai plecat în deplasare.

În caz de greșești, există penalități (iar din ce am înțeles o penalitate înseamnă 500 lei din salar). Dar dacă ești disciplinat și harnic ai un salar mult peste media din România”, a povestit o persoană.

„Se merită normal că se merită, salar foarte atractiv și ești în țara ta. Dacă stai la Adjud la containere și ai o mașină, pe weekend poți să vii acasă”, a spus altă persoană.

În rest, cei care au comentat la postarea celui interesat să lucreze la UMB au spus că munca este solicitantă, cu program lung, ture de zi și noapte și condiții de șantier, inclusiv cazare în containere.

Pe de altă parte, există și nemulțumiri legate de programul obositor, penalități financiare pentru greșeli, presiunea pe randament, comunicarea cu superiorii și timpul redus petrecut acasă. Mulți spun că este un job bine plătit, dar greu și nu potrivit pentru oricine.