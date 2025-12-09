Video Un turist olandez demontează mitul României periculoase: „Mergi acolo înainte să judeci”. Ce notă a dat orașelor vizitate

Un călător olandez care a petrecut trei săptămâni în România contrazice stereotipurile despre pericol și murdărie, spunând că țara este „sigură, curată și primitoare”. El îi îndeamnă pe străini să viziteze România înainte de a o judeca.

→ Imaginea 1/6: Un călător olandez a petrecut trei săptămâni în România FOTO: Instagram/ @lukepatrickh

Luke Patrick, un „călător singuratic” și creator de conținut din Țările de Jos, a criticat pe TikTok ideea răspândită în Occident conform căreia România ar fi o țară periculoasă.

„«România este foarte periculoasă». Cel puțin, asta cred mulți oameni… Și, de cele mai multe ori, «acei oameni» niciodată nu au vizitat țara pe care o numesc periculoasă. Vorbim acum despre România, dar aș putea face acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt foarte sigure și curate, însă oamenii încă le consideră dubioase, periculoase și murdare. Mergi înainte să judeci!”, a spus Luke.

El a publicat apoi un videoclip în care arată că, în realitate, România este o țară prietenoasă și sigură. „Cafenelele își lasă scaunele și mesele afară după ora închiderii. Poți să te bucuri de prânzul tău în parc cu toate bagajele tale lângă tine. Părinții își scot copiii la evenimente nocturne în oraș. Femeile pot să meargă singure pe stradă pe timpul nopții. Mergi acolo înainte să judeci”, a afirmat el.

Sursa video: TikTok/ @lukepatrickh

Trei săptămâni de călătorie prin România

Planul inițial al turistului era să stea doar o săptămână în România, apoi să treacă prin Bulgaria spre Istanbul. Însă, pentru că nu a reușit să cumpere în avans biletul de tren Sofia–Istanbul, a fost nevoit să-și adapteze traseul.

„Ideea era să petrec o săptămână în România, apoi să mă întorc prin Bulgaria ca să prind trenul spre Istanbul. Ca de obicei când călătoresc, planurile s-au schimbat. Nu am putut să cumpăr un bilet pentru trenul Sofia-Istanbul în avans, așa că a trebuit să mă adaptez. Pe scurt, am prins un zbor spre Istanbul mai târziu, ceea ce a însemnat că am avut timp în plus în România!”, a povestit Luke, pe Instagram.

Astfel, el a petrecut trei săptămâni „minunate” în România, vizitând Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, Sighișoara, Cluj-Napoca, Vatra Dornei și Iași.

București, „unul dintre cele mai tari orașe din Europa”

Prima oprire a fost în Capitală, pe care Luke a vizitat-o pentru a treia oară. Experiența de acum i s-a părut cea mai reușită.

„A treia mea vizită în oraș s-a dovedit a fi cea mai reușită până acum și, de asemenea, punctul culminant al călătoriei mele de până atunci”, a spus el.

Festivalul de lumini organizat în octombrie l-a impresionat, iar concluzia lui a fost fermă: „Este unul dintre cele mai tari orașe din Europa”.

Cum a notat orașele românești

La finalul călătoriei, Luke a acordat note fiecărui oraș vizitat:

„După București am mers la:

Brașov 6,5/10 – oraș grozav, dar puțin plictisitor când am fost eu.

Sibiu 6,8/10 – De asemenea destul de frumos, dar plictisitor. Totuși, mai frumos decât Brașov.

Sighișoara 7,5/10 – Un oraș foarte mic, dar superb în Transilvania.

Cluj-Napoca 6,5/10 – Mai mult un oraș pentru a locui decât pentru a vizita. Fantastic pentru studenți, de exemplu!

Vatra Dornei 7/10 – Munți și natură frumoasă!

Iași 7/10 – Un oraș foarte plăcut și bogat cultural, cu oameni drăguți.”

El a subliniat că un 6 în Europa de Est nu înseamnă deloc o evaluare negativă: „Poate găsesc un loc ca Brașov puțin plictisitor (era sezonul mai puțin aglomerat, desigur), dar este totuși foarte sigur, curat și primitor. Asta îl plasează imediat peste 90% din Vest pentru mine!”

România, în topul celor mai sigure țări din lume

Evaluarea olandezului este susținută și de statisticile internaționale. România se află pe locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, potrivit Indicelui Global al Păcii (IPG) 2025, realizat pe baza mai multor indicatori aplicați celor 163 de state analizate.

Deși țara noastră a coborât două poziții față de anul trecut, raportul arată că România se află la egalitate cu Vietnam, cu un scor de 1.721, menținându-se astfel în prima treime a țărilor considerate sigure la nivel global.