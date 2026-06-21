Un turist epuizat a cerut ajutor pe munte în zona Custura Sărății: tânărul de 20 de ani, salvat de jandarmii montani și salvamontiști

Un turist polonez a fost ajutat să coboare în siguranță de pe munte, după ce a rămas epuizat în zona Custura Sărății și a solicitat sprijin prin 112.

Potrivit autorităților, intervenția a avut loc aseară, în jurul orei 22.00, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112. Tânărul se afla pe traseu în timpul unei ascensiuni, însă ar fi confundat marcajele turistice și a ajuns pe un traseu mai dificil decât cel pe care îl planificase inițial.

Din cauza condițiilor din teren, acesta a intrat într-o stare accentuată de oboseală și nu a mai putut continua deplasarea, solicitând ajutorul echipelor de intervenție.

Echipele de jandarmi montani și salvamontiști au pornit în căutarea turistului și l-au localizat în apropierea unei poteci marcate din zona Custura Sărății.

În urma evaluării la fața locului, s-a stabilit că nu prezenta probleme medicale care să necesite transport la spital, însă era vizibil epuizat și incapabil să coboare în siguranță pe cont propriu.

Salvamontiștii și jandarmii montani l-au însoțit ulterior în siguranță până la cea mai apropiată cabană.

Autoritățile reamintesc turiștilor importanța informării corecte înainte de parcurgerea traseelor montane, în special în privința gradului de dificultate, a condițiilor din teren și a marcajelor turistice. De asemenea, este recomandată adaptarea traseelor la nivelul de pregătire fizică și experiență.