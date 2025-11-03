search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Pui de urs salvat în Poiana Brașov, după ce a rămas blocat cu capul într-un rezervor metalic

Un pui de urs a rămas blocat cu capul într-un rezervor metalic în apropierea pârtiei Lupului din Poiana Brașov și a fost salvat după ce un turist a alertat autoritățile.

FOTO: Captură Video / Facebook Salvamont Poiana Brașov
FOTO: Captură Video / Facebook Salvamont Poiana Brașov

„În cursul zilei de astăzi, printr-un apel la Dispeceratul Naţional Salvamont, o persoană a anunţat că în timpul drumeţiei, în zona pârtiei Lupului, a zărit un pui de urs cu capul blocat într-un rezervor metalic. O echipă de salvatori montani s-a deplasat în zona indicate”, a transmis, duminică seară, Salvamont Poiana Braşov.

După aproximativ o oră şi jumătate şi după ce căutările au fost extinse, puiul a fost găsit în zona iniţial indicată, fiind anunţate şi alte autorităţi.

„La faţa locului au ajuns reprezentanţi ai Jandarmeriei Montane, ai Regiei Kronstadt şi SVSU. Puiul de urs a fost tranchilizat, iar după ce i-a fost tăiat şi îndepărtat recipientul metalic de pe cap, a fost eliberat în pădure”, au precizat salvamontiştii.

Braşov

