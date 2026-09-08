 Un tânăr care a supraviețuit cancerului, ironizat după ce a publicat o fotografie alături de Diana Buzoianu. Reacția ministrului | adevarul.ro
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Un tânăr care a supraviețuit cancerului, ironizat după ce a publicat o fotografie alături de Diana Buzoianu. Reacția ministrului

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Un tânăr care a supraviețuit cancerului osos a devenit ținta unor ironii pe rețelele sociale, după ce a publicat o fotografie în care apare alături de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

În ciuda comentariilor răutăcioase, Alex este un învingător.
În ciuda comentariilor răutăcioase, Alex este un învingător. Foto: Facebook/Diana Buzoianu

Unele comentarii au vizat inclusiv aspectul fizic al lui Alex și cicatricile rămase după numeroasele operații prin care a trecut. Cei care au făcut glumele nu știau, însă, povestea din spatele imaginii. Diana Buzoianu a reacționat printr-o postare pe Facebook.

Pentru cineva care a primit un diagnostic de cancer, s-a confruntat cu durerea, cu operațiile, cu ideea propriei morţi și, în cele din urmă, a reușit să supraviețuiască, lucrurile aparent mărunte pot căpăta o cu totul altă însemnătate. O întâlnire, câteva cuvinte, o fotografie sau simplul fapt că poate fi prezent undeva, se poate gândi la viitor şi îşi poate face planuri reprezintă o victorie.

Este și cazul lui Alex, un tânăr care a supraviețuit cancerului osos și care a trecut prin numeroase operații şi care, din păcate, după ce a publicat pe Facebook o fotografie în care apare alături de ministrul Diana Buzoianu, a devenit ținta ironiilor unor persoane care au comentat inclusiv felul în care arată și cicatricile de pe trupul său.

Fotografia a fost făcută la un eveniment organizat în Hunedoara. Alex a mers acolo pentru a discuta cu Diana Buzoianu și pentru a-i pune întrebări. La final, cei doi au făcut o fotografie, pe care tânărul a publicat-o ulterior pe Facebook.

La două zile după ce a postat imaginea, ministrul Mediului spune că a început să primească de la cunoscuți zeci de linkuri către postări în care fotografia era folosită pentru a-i ironiza atât pe ea, cât și pe Alex. Unele dintre comentarii vizau în mod direct aspectul fizic al tânărului și cicatricile pe care le are după operațiile prin care a trecut.

În acest context, Diana Buzoianu a postat, la rândul său, un mesaj în care atrage atenţia asupra acestui fapt şi le spune tuturor povestea lui Alex, care, în ciuda aparenţelor şi a comentariilor răutăcioase, este un învingător.

„El e Alex.

Alex a terminat Facultatea de Științe economice - Management.

Alex este supraviețuitor de cancer osos - o luptă pe care o duce de ani de zile. Ani de zile a dus și câștigat lupta inclusiv cu o maladie rară a oaselor după ce a fost operat de nenumărate ori. Lupta aceasta se lasă cu multe cicatrici, dar e o luptă pe care puțini o pot duce atâția ani cu atâta determinare. Așa că Alex nu are niciun motiv să ascundă nicio cicatrice pentru că fiecare dintre cicatricile lui sunt, în fapt, o bătălie câștigată în fața unei boli oribile.

Alex a venit la un eveniment din Hunedoara să discute cu mine, să pună întrebări.

Ce pot spune? Știind lupta lui, cred că eu am enorm de învățat de la el.

Acum 2 zile Alex a pus poza de mai jos, de la dezbatere, pe Facebook.

Apoi am început să primesc zeci de link-uri de la cunoscuți. Conturile de propagandă auriste au început o campanie coordonată cu postări în care folosesc această poză, ne înjură, râd de mine, râd de Alex. Pentru ei, cum arată fizic Alex nu e o dovadă de câștig a unei bătălii cu moartea timp de ani de zile. Nu. E un motiv de bășcălie politică în care orice om nu mai e om, e dezumanizat complet. Că așa știu ei: mai întâi discriminează pe oricine nu arată ca ei și apoi se declară patrioți, familiști, cu iubire în suflet față de România.

Eu vă spun un lucru: Alex are niște lecții să ne învețe pe noi toți. Nu mulți pot trece prin ce a trecut el și să mai își dorească să pună și umărul să construiască un oraș și o țară mai bună.

Când merg prin țară sunt fericită că am ocazia să vorbesc nu cu oameni care duc o viață plină de lux și lipsită de orice griji. Ci cu oameni cu vieți încercate care își pun speranțele că se poate construi un viitor mai just pentru noi toți. Pentru că România este și a supraviețuitorilor de cancer care au nevoie de acces la servicii publice de calitate. Și a celor care au cicatrici din multele lupte duse. Și a celor care arată poate mai diferit. Care nu au avut resursele și oportunitățile celor din orașele cele mai mari din țară. Eu pentru ei vreau să mă lupt la fel de mult poate chiar mai mult, pentru că ani de zile nu au avut pe cineva care să le facă vocea auzită.

Alex, felicitări! Și mulțumesc. Mulțumesc că vrei să-ți faci vocea auzită”, a scris Diana Buzoianu.

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