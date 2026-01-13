Un șofer teribilist a rămas fără permis după ce a depășit viteza cu 119 km/h. A doua zi, polițiștii l-au prins din nou la volan

Un tânăr șofer de 26 de ani din municipiul Galați a rămas fără permis după ce a depășit viteza legală cu 119 km/h, iar a doua zi a fost prins din nou la volan. Poliția i-a deschis dosar penal.

Potrivit IPJ Galați, în data de 11 ianuarie 2026, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrărești, cu viteza de 169 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

El a fost sancționat contravențional cu amendă de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere pentru 150 de zile, fiind a doua abatere de acest fel în ultimele șase luni.

„A fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni”, a transmis IPJ Galați.

Totodată, i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului, fără drept de circulație.

În ziua următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii rutieri l-au depistat pe bărbat conducând din nou pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea permisul suspendat.

În urma faptei, polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducere a unui vehicul fără permis.