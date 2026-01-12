Video Imagini de coșmar cu un pieton care traversează calea ferată când trenul este la doar câțiva metri de el. Reacția CFR

CFR S.A. a condamnat, luni, comportamentele periculoase surprinse într-un videoclip viral, în care un șofer și un pieton ignoră semnalizarea la o trecere la nivel cu calea ferată. Compania avertizează că astfel de gesturi pot avea consecințe tragice și va sesiza Poliția.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. condamnă ferm comportamentele periculoase surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online, care evidențiază încălcări grave ale regulilor de siguranță la o trecere la nivel cu calea ferată. Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a sistemelor de protecție, atât de către un conducător auto, cât și de către un pieton", a transmis compania de stat printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, înregistrarea confirmă faptul că instalațiile de semnalizare și barierele automate au funcționat conform normelor.

„Cu toate acestea, conducătorul auto a forțat traversarea în timpul coborârii barierelor, iar pietonul a traversat calea ferată după coborârea completă a acestora, la o distanță extrem de mică față de locomotivă. Ambele situații puteau conduce la pierderi de vieți omenești", se mai arată în comunicat.

CFR S.A. subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel: „Un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcția și are nevoie de o distanță mare de frânare, care poate ajunge până la 1.000 de metri. Nerespectarea regulilor de circulație expune participanții la trafic unor riscuri majore și generează consecințe grave pentru toate persoanele implicate."

Sursa: CFR S.A.

„În cadrul campaniei naționale „FII PRECAUT! TRECEREA LA NIVEL NU IARTĂ GREȘELILE!”, CFR S.A. reamintește că semnalele luminoase și sonore la trecerile cu bariere automate impun oprirea obligatorie, iar trenul are prioritate absolută. Forțarea trecerii sau distrugerea echipamentelor de siguranță constituie încălcări grave ale legii și pot avea urmări tragice.

CFR S.A. condamnă ferm aceste comportamente și va transmite imaginile autorităților competente, respectiv Poliției Române, pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare", conchid reprezentanții CFR S.A.