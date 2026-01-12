Momentul în care un camion intră în mulțimea de susținători ai protestelor din Iran, în SUA

Un protest care a început pașnic în Westwood duminică după-amiază s-a transformat în haos după ce un camion U-Haul s-a îndreptat spre sute de manifestanți adunați în fața unei clădiri federale, provocând ciocniri între mulțime, șofer și poliție, relatează yahoo.news.

O filmare difuzată de presa din SUA arată momentul în care camionul a intrat în mulțime pe Veteran Avenue. Aceasta surprinde mimentul în care ofițerii îl scot pe șofer din camion, în timp ce protestatarii îl înconjoară, încercând să-l lovească cu obiecte, inclusiv steaguri. Un protestatar poate fi văzut urcându-se pe vehicul și lovind parbrizul.

După ce șoferul a fost scos de poliție din mulțime, protestatarii l-au urmărit și au încercat să-l lovească, în timp ce acesta era escortat de poliție. Manifestanții au sfâșiat mesajele politice din camion, în timp ce situația a escaladat.

Mitingul a atras sute de oameni în solidaritate cu protestele în curs din Iran. Protestele care cer o schimbare de regim din cauza economiei precare a țării au fost întâmpinate cu o represiune violentă. Activiștii pentru drepturile omului din Iran susțin că cel puțin 538 de persoane au fost ucise și peste 10.000 de persoane au fost reținute după 15 zile de demonstrații.

Sean Zarrabi, care a înregistrat momentul în care în care poliția l-a reținut pe șofert, a declarat: „Oamenii își fac auzită vocea, iar această persoană intră în mulțime și încearcă să omoare oameni”.

Guvernul iranian încearcă să oprească protestele prin blocarea accesului la internet, măsură ce afectează și iranienii din SUA, precum Shilla Aran, care nu mai poate lua legătura cu bunica ei din Iran.

„E foarte trist pentru că tinerii mor în fiecare zi acolo. Mai ales acum, când nu au libertate. Suntem atât de norocoși să trăim aici. Oamenii noștri de acolo... trăiesc poate cu 50 de dolari pe lună. Ăsta e salariul. E foarte supărător că femeile nu se bucură de libertate. Trebuie să poarte hijab. Nu au drepturi. E foarte trist”, a spus Aran.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a îndemnat demonstranții cu opinii diferite să își exercite drepturile în mod pașnic. „Chiar dacă ne aflăm în acest mediu extrem de tensionat, este întotdeauna important ca locuitorii din Los Angeles să-și amintească că protestele noastre trebuie să fie pașnice, indiferent de cât de tensionată este problema”.

Poliția a declarat că un protestatar a suferit răni minore și a fost îngrijit la fața locului. Într-o conferință de presă, duminică seara, oficialii au declarat că șoferul este tratat la spital pentru rănile suferite și că probabil se va confrunta cu acuzații de tentativă de agresiune cu armă mortală.

Poliția din Los Angeles a emis în cele din urmă un ordin de dispersare.

Ancheta privind incidentul este în curs de desfășurare.

Violențele din Westwood au avut loc în contextul în care tensiunile continuă să crească în legătură cu răspunsul Iranului la proteste. Președintele Donald Trump a declarat reporterilor de la bordul Air Force One că represiunea Iranului ar putea depăși o linie roșie și că armata americană are la dispoziție „opțiuni puternice”. Un oficial american a declarat pentru ABC News că președintele va fi informat marți cu privire la posibilele răspunsuri ale SUA.

Ample proteste în Iran, soldate cu sute de morți

Protestele la nivel național din Iran, declanșate de economia precară a Republicii Islamice, pun presiune asupra regimului teocrat, care a închis internetul și rețelele de telefonie pe fondul protestelor care au cuprins țara,

Presiunea economică, care s-a intensificat din septembrie, când Națiunile Unite au reimpus sancțiuni asupra țării din cauza programului său atomic, a dus la prăbușirea monedei iraniene, care a ajuns să se tranzacționeze cu peste 1,4 milioane de dolari.

Trump a avertizat Iranul că, dacă Teheranul „ucide violent protestatari pașnici”, SUA „vor veni în ajutorul lor, o amenințare care a căpătat o nouă semnificație după ce trupele americane l-au capturat pe venezueleanul Nicolás Maduro, un aliat de lungă durată al Teheranului.

„Urmărim situația cu mare atenție”, a avertizat Trump. „Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite.”

Prăbușirea rialului a dus la o criză economică tot mai accentuată în Iran. Națiunea se confruntă cu o rată anuală a inflației de aproximativ 40%.

În decembrie, Iranul a introdus un nou nivel de preț pentru benzina sa subvenționată la nivel național, punând presiune suplimentară asupra populației. Se așteaptă ca prețurile alimentelor să aibă creșteri bruște după ce Banca Centrală a Iranului a pus capăt în ultimele zile unui curs de schimb dolar-rial preferențial, subvenționat, pentru toate produsele, cu excepția medicamentelor și grâului.

Protestele au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, cu greve ale comercianților din Teheran, înainte de a se extinde în toată țara. Deși inițial s-au concentrat pe probleme economice, demonstrațiile au devenit violente după ce protestatarii au început să scandeze împotriva regimului.

Unii dintre aceștia au scandat în sprijinul prințului moștenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, al Iranului, care a îndemnat la proteste ample.

Peste 570 de proteste au avut loc în toate cele 31 de provincii ale Iranului, a relatat duminică dimineață agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA.