Video MAE: Peste 350 de persoane evacuate cu două zboruri speciale din Oman. România a activat în premieră mecanismul european rescEU

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a susținut luni după-amiază un briefing de presă în care a vorbit despre situația din Orientul Mijlociu. El a reiterat ideea că România a activat în premieră capacitatea de transport aerian a mecanismului european rescEU pentru evacuarea cetățenilor din zona de conflict.

Două aeronave au adus în siguranță 273 de cetățeni români și 82 de cetățeni străini, în cadrul unei operațiuni coordonate de autoritățile române împreună cu partenerii europeni.

„În cadrul mecanismului european rescEU, care face parte din mecanismul european pentru protecție civilă, pentru prima dată de la crearea acestuia a fost activată de România prin Departamentul Situațiilor de Urgență capacitatea de transport aerian a mecanismului. De ce e significativ acest lucru? Este că, așa cum știți, Uniunea Europeană are instrumente specifice pentru reacția la crize. România, tot prin Departamentul Situațiilor de Urgență, este una dintre țările, aș spune, campion în materie. Colegii de la DSU au participat la numeroase operațiuni de acest tip, uneori împreună cu colegii de la MAPN pentru ceea ce înseamnă componenta de zboruri, intervenții în special la incendii, cutremure și așa mai departe”, a declarat Țărnea.

Două aeronave cu peste 350 de persoane la bord

Potrivit MAE, prima aeronavă a aterizat în România la ora 04:20, având la bord 110 adulți, 38 de minori și trei sugari.

Cea de-a doua aeronavă a transportat 98 de adulți, 23 de minori și un bebeluș.

La bord s-au aflat și cetățeni din mai multe state europene, inclusiv din Croația, Franța, Germania, Spania, Austria, Italia, Polonia, Serbia și Republica Moldova, precum și din alte state participante la program. Operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, în cooperare cu MAE și cu mecanismele europene de protecție civilă.

Evacuare complexă prin Oman

Cetățenii au fost transportați pe cale terestră în convoaie de autocare până la Muscat, capitala Oman, de unde au fost îmbarcați pe aeronavele care au efectuat evacuarea.

Operațiunea a implicat echipe consulare ale României din mai multe misiuni diplomatice, inclusiv de la ambasada din Abu Dhabi și consulatele din Dubai și Muscat, precum și cooperarea cu reprezentanța Uniunii Europene din Riad.

Potrivit MAE, au fost prioritizate familiile cu copii, cazurile medicale, femeile însărcinate și alte persoane vulnerabile.

Aproape 2.000 de români au revenit în țară

Andrei Țărnea a precizat că, în total, aproximativ 2.000 de cetățeni români s-au întors deja în România prin zboruri de evacuare, curse de repatriere asistată sau zboruri comerciale facilitate de autorități.

În plus, aproximativ 1.500 de români au revenit în țară cu propriile mijloace, folosind curse comerciale disponibile.

MAE a anunțat că România are rezervate și alte zboruri în cadrul mecanismului rescEU, iar autoritățile analizează posibilitatea organizării unor noi operațiuni de evacuare în perioada următoare.

Costurile zborurilor realizate prin rescEU sunt acoperite integral din bugetul Uniunii Europene, în timp ce transportul terestru realizat în cadrul operațiunii este eligibil pentru finanțare de până la 75% din fonduri europene.