Articol publicitar

De ce un kit de perne pe aer este soluția ideală pentru stabilitate, confort și siguranță?

0
0
Publicat:

Infrastructura rutieră din România este mereu o provocare atunci când nu ești pregătit. Deoarece există variații și la capitolul încărcături, sistemul de suspensii este pus sub presiune. Într-un astfel de context, tot mai mulți șoferi aleg să apeleze la soluții tehnice autorizate și accesibile pentru îmbunătățirea stabilității.

masina pe drum jpg

Printre acestea se numără și kitul de perne pe aer, opțiunea care câștigă popularitate deoarece este ușor de montat și eficientă în timpul condusului. Citește mai multe în continuare și decide dacă ți se potrivește sau nu un astfel de kit perne aer.

Ce este un kit de perne de aer și cum funcționează?

Ideea de kit de perne auxiliare nu este ceva nou în lumea auto, dar a ajuns tot mai aplicată în cazul SUV-urilor și a mașinilor folosite pentru transport sau tractare. Un astfel de kit este sistemul auxiliar care se montează pe suspensia mașinii, pe puntea din spate.

Acesta nu înlocuiește arcurile originale, ci doar le completează. Pernele sunt fabricate dintr-un cauciuc rezistent la presiune și vor fi conectate la un sistem de alimentare cu aer comprimat. 

Aerul din interiorul pernelor se poate ajusta, iar șoferul poate compensa în acest fel greutatea suplimentară pe care o transportă. Când vehiculul este încărcat, presiunea crește și se menține garda la sol, oferind stabilitate. Când o mașină circulă fără sarcină, presiunea se poate modifica pentru a fi redusă și a se păstra un nivel de confort.

De ce devine relevant un kit perne aer în România?

Infrastructura din România este destul de diferită de la un segment la altul, așa că nu știi unde vei întâlni denivelări, gropi, drumuri care pot afecta suspensia și alte componente. Tot mai multe persoane folosesc mașini mari pentru confortul propriu sau pentru activități comerciale, iar sarcina suplimentară poate duce la:

-        Tasarea suspensiei din spate,

-        Stabilitate redusă în curbe,

-        Creșterea distanței de frânare,

-        Uzura accelerată a arcurilor și amortizoarelor.  

Un kit de perne de aer te ajută să distribui uniform greutatea și să menții poziții corecte pentru vehicul, chiar și atunci când este încărcat.

Care sunt beneficiile tehnice ale unui kit de perne pe aer?

Principalele avantaje ale acestui produs sunt:

-        Menținerea gărzii la sol

Un vehicul încărcat excesiv poate coborî semnificativ în partea din spate, astfel că pernele de aer compensează această diferență.

-        Stabilitate crescută în viraje Reducerea balansului lateral prin perne contribuie la un control mai bun, în special pentru autoutilitare sau vehicule înalte.

-        Protecția suspensiei Prin preluarea unei părți din sarcină, kitul de perne pe aer reduce solicitarea arcurilor și amortizoarelor.

-        Confort sporit

Drumurile denivelate pot produce mult disconfort în interior din cauza zgâlțâielilor, dar sistemul cu perne auxiliare atenuează șocurile.

-        Siguranță la frânare

Un vehicul echilibrat reacționează mai bine în situațiile de urgență. 

Pentru ce mașini este recomandat un kit de perne pe aer?

Kiturile de perne pe aer sunt opțiuni avantajoase mai ales în cazurile următoare:

-        Autoutilitare ușoare și medii,

-        SUV-uri și vehicule 4x4,

-        Mașini care tractează remorci sau rulote,

-        Vehicule comerciale.

Întrebări frecvente

  1. Kitul de perne pe aer înlocuiește suspensia originală?

Nu, acestea sunt concepute pentru a completa suspensia standard, fără a o elimina.

  1. Este legal să montezi un kit de perne pe aer?

Da, atâta timp cât sistemul este omologat în România.

  1. Cât durează montarea unui kit de perne pe aer?

Contează tipul de vehicul și configurația sistemului, dar în câteva ore treaba este gata. Te poți ocupa chiar tu dacă ai câteva cunoștințe de bază.

Mini-rezumat

Kitul de perne pe aer este soluția de care te bucuri atunci când îți dorești confort, stabilitate și siguranță pe drumurile din țară. Este important să alegi un kit compatibil cu modelul vehiculului.

Condusul confortabil poate fi fără grijă și fără investiții mari cu un kit de perne pe aer.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
mediafax.ro
image
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
Vreme caldă în toată țara, dar revin ploile după jumătatea lunii. Prognoza meteo pentru 9-23 martie
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Cât câștigă un pompier debutant în România. Salariul lunar și sporurile
playtech.ro
image
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde