Video Tragedie în Bolivia: 11 oameni au murit într-un accident de microbuz. Autovehiculul era condus de un adolescent de 13 ani

Un grav accident rutier a avut loc luni, 12 ianuarie, în estul Boliviei, unde 11 persoane au murit în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent „cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani”, a indicat poliţia, potrivit AFP.

„În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate”, a declarat Miguel Lipe, poliţistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un post de televiziune local, relatează Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Lista preliminară a victimelor indică patru minori şi şapte adulţi care au murit.

Una dintre concluziile primelor expertize este că şoferul vehiculului era „un minor, cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani", care a decedat în urma impactului.

Alte rapoarte ale poliţiei indică faptul că patru persoane rănite au fost internate la un spital local.

Microbuzul s-a izbit de un copac

Mașina s-a izbit de un copac pe un drum din apropierea satului Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de frontiera cu Brazilia.

Unii dintre pasageri „păreau a fi în stare de ebrietate", potrivit poliţistului.

Datele Ministerului bolivian de Intern arată că aproximativ 1.400 de persoane mor în fiecare an pe drumurile boliviene, în principal din cauza neglijenţei şoferilor şi a defecţiunilor mecanice.