Un șofer și-a făcut praf BMW-ul de peste 100.000 de euro la câteva minute după ce l-a cumpărat: s-a răsturnat între Galați și Brăila

Un șofer din Galați a trăit un adevărat ghinion în ziua în care și-a achiziționat un BMW XM de peste 100.000 de euro. La doar câțiva kilometri după ce a plecat cu autoturismul din reprezentanța Apan, aflată la intrarea în Brăila dinspre Galați, s-a răsturnat cu vehiculul proaspăt cumpărat.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs în timp ce bărbatul conducea pe direcția Brăila – Galați. La un moment dat, bărbatul de 47 de ani ar fi pierdut controlul volanului, a intrat în parapetul metalic de pe marginea drumului, l-a rupt, iar apoi mașina a fost proiectată pe câmp, unde s-a răsturnat.

„În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale.Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. Acesta va fi sancționat conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice”, a transmis IPJ Brăila.

Șoferul a scăpat nevătămat. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.