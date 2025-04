Un șofer în vârstă de 57 ani, din Craiova, a fost surprins de polițiști de patru ori la volan sub influența alcoolului. Bărbatul avea de asemenea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, însă nici asta nu l-a împiedicat să conducă în continuare. În cele din urmă a fost reținut.

Bărbatul a fost reținut marți, 1 aprilie 2025, după ce cu trei zile înainte a fost surprins, din nou, la volan sub influența alcoolului iar polițiștii au intrat în posesia rezultatelor analizelor toxicologice care indică faptul că șoferul a consumat băuturi alcoolice în cantități serioase.

Istoricul problemelor cu poliția menționează o primă infracțiune la regimul rutier constatată în vara anului trecut, pentru ca în luna martie a acestui an șoferul să fie surprins din nou la volan sub influența alcoolului. S-a întâmplat ca bărbatul să urce beat la volan două zile la rând, rezultatul alcooltestului indicând valori semnificative.

„La data de 11/12 iunie 2024, bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, în municipiul Craiova, având o concentrație de 0,85 mg/l acool pur în aerul expirat, respectiv o alcoolemie de 1,93 g/l alcool pur în sânge.

În noaptea de 20/21 martie a.c., polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că bărbatul ar fi condus un autoturism, în municipiul Craiova, deși avea dreptul de a conduce vehicule suspendat.

În cursul zilei de 21 martie a.c., în jurul orelor 18.00, cel în cauză a fost iarăși depistat de polișiști conducând un autoturism pe bulevardul Dacia, din Craiova, fără a deține permis și având o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în zilele 27 și 28 martie a.c., bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, în municipiul Craiova, deși avea dreptul de a conduce vehicule suspendat și având concentrații de 0,96 respectiv 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Decizia de reținere a fost adoptată după eliberarea buletinelor de analiză toxicologică, acestea indicând că bărbatul a condus, în zilele 21, 27 și 28 martie a.c., autoturismul având 2,59 g/l, 2,75 g/l, respectiv 2,63 g/l alcool pur în sânge.

„Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii în concurs real a patru infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis și patru infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, au mai precizat polițiștii.

În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă.