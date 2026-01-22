Un muncitor român a murit în Germania, după ce a zăcut două zile inconștient. Nimeni nu a intervenit să îl ajute

Un român în vârstă de 50 de ani, angajat sezonier la o podgorie din Germania, a murit într-un spital cu puțin timp înainte de Crăciun, după ce a zăcut inconștient timp de două zile în camera în care era cazat, fără ca nimeni să cheme ambulanța. Cazul s-a petrecut în octombrie anul trecut și ridică semne grave de întrebare, iar familia cere acum să se facă dreptate.

Bărbatul a acuzat probleme de sănătate în timp ce lucra la podgorie, însă colegii și responsabilii unității nu ar fi intervenit. Acesta a fost găsit inconștient pe podea, unde a rămas timp de două zile, până când fiica sa, aflată în România și îngrijorată că nu mai poate lua legătura cu el, a decis să vină personal în Germania, potrivit presei germane jungewelt.de.

Cu sprijinul organizației Fair Work Baden-Württemberg, tânăra a reușit să obțină intervenția medicală de urgență. Pentru o perioadă, medicii au sperat că românul ar putea supraviețui, însă starea sa s-a agravat. Acesta a intrat în comă și da murit ulterior.

Poliția a deschis o anchetă, ulterior cazul fiind preluat de parchet. Între timp, presa germană a relatat că documentele lucrătorului sezonier au dispărut. Bărbatul ar fi muncit la fermă timp de trei-patru săptămâni fără contract de muncă și, aparent, fără asigurare medicală.

După internare, reprezentanții companiei ar fi declarat inițial că nu îl cunosc. Abia mai târziu, când a fost desemnat un tutore legal, au ieșit la iveală informații despre situația sa medicală și asigurarea de sănătate.

Pentru familie, drama a avut și un impact financiar major. Costurile legate de deplasare, spitalizare, repatrierea trupului neînsuflețit și înmormântare au fost foarte ridicate, iar rudele nu dispuneau de resursele necesare. În acest context, organizația Fair Work Baden-Württemberg a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia îndoliată.

„Această moarte nu poate fi considerată un simplu accident tragic”, au transmis reprezentanții organizației, care atrag atenția că se confruntă frecvent cu situații similare.

Potrivit acestora, muncitorii din Europa de Sud-Est sunt adesea plătiți sub salariul minim legal, cazați în condiții precare și lipsiți de protecție socială, fiind vulnerabili la abuzuri grave.