Germania refuză invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”. Care sunt motivele invocate

Guvernul german a decis să nu participe la „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui memorandum intern al Ministerului de Externe de la Berlin. Principalul motiv invocat este riscul ca acest organism să submineze Organizația Națiunilor Unite.

Potrivit documentului, redactat în weekend pentru o întâlnire cu ambasadorii țărilor UE, guvernul german este nemulțumit și de lista țărilor invitate să adere la inițiativă, relatează DW. Un purtător de cuvânt al executivului de la Berlin a declarat luni că Germania „va examina cu ce poate contribui la Consiliul Păcii”.

Donald Trump a anunțat inițial Consiliul pentru Gaza pe 15 ianuarie, într-o postare pe Truth Social, marcând începutul celei de-a doua faze a planului SUA pentru stabilirea păcii pe termen lung între Israel și Palestina. Consiliul, prezidat de Trump, urmează să preia temporar administrarea și eforturile de reconstrucție din Gaza.

Oficialii americani intenționează extinderea Consiliului pentru a include și alte țări afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela, conform Financial Times, citat de News.ro. Statele participante ar urma să aibă mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari. Invitația a fost trimisă unui număr de aproximativ 60 de state, inclusiv România. Printre invitați s-au numărat liderii Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Australiei, Canadei, Comisiei Europene, dar și puteri-cheie din Orientul Mijlociu.

Până acum, doar câteva state au confirmat participarea imediată, printre ele Ungaria. „Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a scris pe X premierul Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Trump.

O invitație a fost adresată și președintelui Rusiei, Vladimir Putin. „Într-adevăr, președintele Putin a primit și el o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu pentru Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat el.