Video Europa pregătește măsuri împotriva tarifelor anunțate de Trump. Ministrul german de Finanțe: „Nu vom ceda șantajului”

Vicecancelarul și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat că Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor exercitate de Statele Unite și pregătește un răspuns comun, inclusiv prin activarea unor contramăsuri comerciale.

„Nu vom ceda șantajului. Europa va da un răspuns clar și unanim. În prezent, pregătim contramăsuri concertate”, a afirmat Klingbeil într-o conferință de presă susținută luni, 19 ianuarie, alături de omologul său francez, Roland Lescure.

Oficialul german a menționat, printre opțiunile aflate în analiză, înghețarea acordului vamal dintre SUA și UE, precum și intrarea în vigoare a tarifelor pentru produsele americane importate, măsuri care fuseseră suspendate până la 6 februarie, relatează AFP.

Cei doi miniștri au făcut referire și la „setul de instrumente” al Uniunii Europene pentru combaterea „șantajului economic”, respectiv instrumentul anti-coerciție, care permite limitarea importurilor dintr-o anumită țară, restricționarea accesului acesteia la piețele publice europene și blocarea unor investiții.

Ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a declarat că speră ca această „armă de descurajare” să își atingă scopul și să determine detensionarea situației.

„Europa trebuie să își afirme puterea, dar, în același timp, să încerce să reducă presiunea și să dezamorseze conflictul, nu să îl agraveze”, a spus el, avertizând însă că ar putea urma decizii „care nu vor fi în beneficiul nimănui”.

Lescure a anunțat totodată o viitoare reuniune a miniștrilor de Finanțe din G7, în cadrul căreia va fi discutată și criza legată de Groenlanda.

La rândul său, Lars Klingbeil a apreciat că „s-a depășit o limită” prin amenințările formulate de președintele american Donald Trump la adresa suveranității Groenlandei și Danemarcei, subliniind că Europa trebuie să reacționeze ferm. „Este o situație gravă”, a declarat vicecancelarul german, precizând însă că acest context nu înseamnă sfârșitul relației transatlantice.

„Statele Unite sunt mai mult decât Donald Trump. Și văd semne foarte încurajatoare din partea democraților, dar și din partea republicanilor, care spun că aceasta nu este calea pe care vrem să o urmăm”, a conchis Klingbeil.