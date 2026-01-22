Cancelarului german Friedrich Merz: Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă

Ordinea mondială pe care am cunoscut-o timp de decenii se destramă cu o viteză alarmantă, iar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este, în acest moment, cea mai brutală expresie a acestei rupturi. Mesajul a fost transmis fără echivoc de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în discursul susținut joi, 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Merz a vorbit despre o schimbare de paradigmă care depășește cu mult războiul din Ucraina. China a urcat metodic în rândul marilor puteri, iar leadershipul global al Statelor Unite este pus la încercare, determinând Washingtonul să își reconfigureze radical politica externă și de securitate.

„Am intrat într-o epocă a politicii marilor puteri”, a avertizat liderul de la Berlin, subliniind însă riscurile acestei realități. „O lume în care contează doar forța este un loc periculos – mai întâi pentru statele mici, apoi pentru cele mijlocii și, în cele din urmă, chiar pentru marile puteri.”

În acest context, Merz a trasat o linie clară între democrații și regimurile autoritare. „În democrații nu există subordonați. Există aliați, parteneri de încredere și prieteni. Dictatorii pot avea supuși. Noi ne bazăm pe parteneriate”, a spus cancelarul, insistând că acest principiu va ghida politica Germaniei și a Europei.

O alegere care încă poate fi făcută

Deși tabloul descris este unul sumbru, Friedrich Merz a respins ideea fatalismului. Schimbările tectonice din sistemul internațional au consecințe profunde asupra libertății, securității și prosperității, dar Occidentul nu este lipsit de opțiuni.

„Nu suntem prizonierii acestui nou ordin mondial. Avem de ales. Trebuie să privim realitatea în față și să ne stabilim direcția cu realism și luciditate”, a spus el, subliniind că puterea actuală a Europei se sprijină pe trei piloni: securitatea, competitivitatea și unitatea.

Cea mai mare forță a democrațiilor, a adăugat Merz, rămâne capacitatea de a construi alianțe între egali, bazate pe încredere și respect reciproc. „Destinul nostru este în mâinile noastre. Avem atât responsabilitatea, cât și libertatea de a-l modela.”

Arctica, noul front al rivalității globale

Referindu-se la tensiunile tot mai vizibile din jurul Groenlandei și al regiunii arctice, cancelarul german a salutat faptul că Statele Unite tratează „cu seriozitate” amenințarea reprezentată de Rusia în Arctica. În opinia sa, aceasta este încă o dovadă a competiției dintre marile puteri.

Merz a subliniat că aliații europeni din NATO trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea regiunii polare. „Este un interes transatlantic comun. Germania face deja acest lucru în cadrul NATO și va face mai mult. Danemarca și poporul Groenlandei pot conta pe solidaritatea noastră. Vom proteja Groenlanda de amenințarea rusă”, a declarat el.

În acest sens, liderul german a pledat pentru investiții masive în apărare. Europa, a spus el, trebuie să devină capabilă să se apere singură și să reducă dependențele care o fac vulnerabilă.

Comerț, reguli și birocrație

Merz a abordat și tema disputelor comerciale globale, afirmând că tarifele trebuie înlocuite cu reguli clare, respectate de toți partenerii. El și-a exprimat regretul față de decizia Parlamentului European de a cere verificarea în instanță a acordului comercial dintre UE și țările din America de Sud, avertizând că acest lucru riscă să întârzie și mai mult ratificarea acordului cu MERCOSUR.

„Acordul este echilibrat și corect. Nu există alternativă”, a spus cancelarul.

Într-o notă autocritică, Merz a recunoscut că atât Germania, cât și Europa au irosit în ultimii ani un potențial uriaș de creștere, amânând reforme și sufocând inițiativa economică prin reglementări excesive.

„Piața unică a fost creată pentru a deveni cea mai competitivă zonă economică din lume. În schimb, am ajuns campioni mondiali la suprareglementare. Acest lucru trebuie să înceteze”, a conchis el.

Discursul cancelarului german se înscrie într-un context global tot mai tensionat, în care regulile dreptului internațional sunt puse sub semnul întrebării, iar marile puteri își afirmă deschis ambițiile. O lume guvernată de forță, avertizează Friedrich Merz, nu este doar mai nedreaptă – este, în cele din urmă, mai periculoasă pentru toți.