search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Oficial. De ce a fost golit lacul Vidraru - Adevărul din spatele zvonurilor cu aur și sate scufundate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești, că francezii ar fi secat lacul Vidraru ca să scoată aur sau că ar exista sate „dispărute” pe fundul apei. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atrage atenția că aceste informații sunt false.

image

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atrage atenția asupra dezinformărilor despre lacul Vidraru, care circulă în spațiul public.

Lacul de acumulare este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare, care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani.

„Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani!

Vidraru a fost golit FOTO Facebook / AUR
Vidraru a fost golit FOTO Facebook / AUR

Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului.

„Aurul” pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară deci în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor.

„Zidurile apărute acum nu sunt „ruine misterioase”, ci vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă.

Așadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii ’60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, si o parte vitală din sistemul energetic național.

Să lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a precizat oficialul.

Rețelele sociale sunt pline de postări care promovează fake news despre Lacul Vidraru.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
gandul.ro
image
Motivul pentru care familia Măruță a cerut ordin de protecție: hărțuitorul ar fi obsedat de Andra!
mediafax.ro
image
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
După ce s-a răzbunat pe fostul iubit, o femeie zâmbește larg în fotografia de dosar, în timpul arestării. Ce a făcut
antena3.ro
image
Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Noi modificări propuse la plata pensiilor private. Peste 8 milioane de români, vizați direct de schimbări
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry foto Profimedia jpg
"Dați-ne bârfe regale sau un divorț sau nu primiți nimic!" Harry și Meghan, puși la colț în dealul cu Netflix
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?