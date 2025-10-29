search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cantități mari de apă deversate controlat din lacul de acumulare Vidraru. Apelul autorităților către populație

0
0
Publicat:

Un exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, urmând să fiei eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate, în condiţii de siguranţă.

Lacul Vidraru FOTO: Shutterstock
Lacul Vidraru FOTO: Shutterstock

Astăzi are loc un exerciţiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7:00 şi 18:00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă. Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, anunţă prefectul judeţului Argeş Ioana Făcăleaţă, într-o postare pe Facebook.

Peste 200 de persoane sunt în teren, respectiv reprezentanţi ai Hidroelectrica, Administraţiei Bazinale de Apă Argeş–Vedea, Poliţiei Argeş, Jandarmeriei Argeş, ISU Argeş, ANPA, Direcţiei Silvice, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, precum şi ai primăriilor Arefu şi Corbeni, potrivit News.

”Am instituit Centrul de comandă şi coordonare la Primăria Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone”, precizează prefectul.

Ioana Făcăleaţă face şi un apel ferm către locuitorii din zonele vizate şi către turişti ca, pentru siguranţa lor, să nu se apropie de albia râului Argeş.

Cetăţenii au fost deja informaţi despre acest exerciţiu prin adunări publice, panouri informative, anunţuri din casă în casă, iar miercuri dimineaţă a fost emis şi un mesaj Ro-Alert.

Piteşti

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
gandul.ro
image
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
mediafax.ro
image
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
O femeie a sfârșit sub loviturile de cuțit al iubitului, în Italia. Chinul victimei dura de luni de zile
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
playtech.ro
image
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
„A fost otrăvită” Șoc după moartea Ștefaniei Szabo!
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
SUA vor retrage trupe din România! Ultima mutare a lui Trump privind Europa de Est, confirmată de oficiali americani și europeni (Kyiv Post)
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Latura întunecată a Prințesei Diana, demascată de fostul ei secretar de presă. Nu era îngerul pe care-l și-l imaginau toți

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!