Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Un fost ministru al Apărării îl acuză pe premier că a lăsat veteranii „la mila” primăriilor după eliminarea scutirilor de impozit

Publicat:
Ultima actualizare:

Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a eliminat din lege scutirile fiscale acordate veteranilor, transformând un drept garantat într-o decizie la latitudinea autorităților locale, măsură pe care o califică drept „batjocură”.

Veteranii nu mai sunt scutiţi de impozite prin lege. FOTO: arhivă
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a lansat miercuri, 14 ianuarie, un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a afectat grav statutul veteranilor Armatei Române prin eliminarea scutirilor de impozit de care beneficiau veteranii, lăsând acordarea acestor facilități la discreția administraţiilor locale.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Fifor susține că statul român nu doar că își „batjocoreşte” veteranii, ci o face „instituțional”, prin acte normative asumate la cel mai înalt nivel politic.

 „Statul român nu doar că îşi batjocoreşte constant veteranii. O face instituţional, prin lege, cu semnătura premierului Bolojan. Sub masca ipocrită a «reformelor» şi a «disciplinei bugetare», Ilie Bolojan a găsit cea mai laşă şi mai cinică soluţie pentru reducerea deficitului: să taie din drepturile celor care nu mai pot riposta, din drepturile celor care au jurat pe drapel şi au crezut că statul român, pentru care şi-au riscat viaţa, nu îi va abandona”, a scris Mihai Fifor.

Prin modificările aduse Codului fiscal prin Legea 239/2025, Guvernul Bolojan a scos din lege scutirile fiscale aşa cum erau consacrate: scutirea de impozit pentru locuinţa de domiciliu, pentru terenul aferent şi pentru un mijloc de transport, drepturi garantate prin Codul fiscal pentru veteranii României, şi le-a transformat din drepturi legale în simple opţiuni administrative, pasate către administraţiile locale, care pot decide dacă le acordă sau nu.

Fostul ministru al Apărării afirmă că, până la adoptarea acestei modificări, statul român recunoștea explicit sacrificiul veteranilor prin acordarea automată a acestor facilități fiscale, fără condiționări suplimentare sau intervenții administrative.

„Până la această «reformă», statul român spunea limpede că veteranii beneficiază de aceste scutiri ca o recunoaștere minimală a sacrificiului lor. După «reforma»lui Bolojan, statul spune altceva: nu mai garantează nimic, îi trimite la primărie și le spune, implicit, că dacă vrea consiliul local să le dea scutire de impozit primesc, iar dacă nu, plătesc.

În acest fel, dreptul a devenit milă, recunoștința a devenit negociere, iar onoarea a devenit pix politic. Statul român a fugit de propria responsabilitate și a aruncat veteranii în brațele administrațiilor locale, transformându-i în cerșetori instituționali pentru niște facilități care le erau recunoscute prin lege”, mai scrie fostul ministru al Apărării.

În final, deputatul PSD respinge ideea că veteranii ar reprezenta o povară pentru bugetul de stat și face o comparație cu modul în care sunt tratați militarii în alte state membre NATO.

„În toate, absolut toate statele NATO, veteranul este protejat prin lege naţională şi prin politici de stat asumate, în timp ce în România lui Bolojan veteranul este trimis la ghişeu, pus să bată pe la uşi şi să cerşească ceea ce i se cuvine prin jurământul pe care l-a respectat.

Or, aceasta nu este reformă, este abandon instituţional şi ruşine naţională. Un stat care îşi construieşte echilibrul bugetar pe spatele celor care şi-au riscat viaţa sub drapel nu este un stat puternic, ci un stat slab, fără onoare şi fără coloană vertebrală, un stat care şi-a pierdut busola morală.Veteranii nu sunt o cheltuială, nu sunt o problemă bugetară. Sunt o datorie de onoare. Iar cine nu înţelege asta nu are ce căuta la conducerea unei ţări care pretinde că respectă armata, drapelul şi jurământul militar”, a transmis Mihai Fifor.

