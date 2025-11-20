search
Mihai Fifor acuză „lipsă de empatie" și „cinism" în declarațiile lui Bolojan: „Sfidare pură față de români"

Publicat:

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de cinism și lipsă de empatie față de românii care resimt efectele crizei economice. Reacția vine după ce Bolojan a afirmat că „România e pe drumul cel bun”.

Deputatul PSD Mihai Fifor atacă dur guvernarea Bolojan FOTO: Arhivă
Deputatul PSD Mihai Fifor atacă dur guvernarea Bolojan FOTO: Arhivă

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a scris că afirmațiile premierului depășesc limitele cinismului: „Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om cinic, complet lipsit de empatie față de oamenii pe care ar trebui să-i reprezinte. Dar să ieși într-o postare triumfalistă și să le spui românilor că «România e pe drumul cel bun» depășește orice limită. Nu mai vorbim doar de cinism. Vorbim de sfidare pură”.

Social-democratul se întreabă dacă premierul mai are contact cu realitatea: „dacă asta este România prosperă și fericită a lui Bolojan”.

Românii sunt cu apa la gură

Social-democratul subliniază că românii resimt din plin dificultățile economice: „Românii sunt cu apa la gură, iar premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni. Pentru că realitatea, pe cifre – dar mai ales în viața de zi cu zi – arată cu totul altceva: economia României a scăzut în trimestrul III față de trimestrul precedent, salariul mediu a scăzut, iar puterea de cumpărare a fost pulverizată. Cifra de afaceri din economie scade, la fel și producția industrială. Construcțiile sunt în declin, iar industria HoReCa se zbate să supraviețuiască. Inflația s-a dublat față de începutul anului și se menține aproape de 10%”.

Fifor amintește că și președintele Nicușor Dan a recunoscut public că situația românilor s-a înrăutățit: „Ultimul care ar putea fi suspectat de simpatii PSD-iste, nu opoziția, nu analiștii, a spus la oră de maximă audiență că românii o duc mai rău decât acum șase luni”.

Austeritate versus stimularea economiei

Fifor se întreabă de ce premierul insistă asupra reducerii veniturilor populației: „Și atunci, dacă România lui Bolojan «merge atât de bine», de ce ne împinge spre un nou val de austeritate? Dacă «bugetul se echilibrează», de ce obsesia tăierii veniturilor oamenilor? Răspunsul e simplu: pentru că realitatea contrazice la milimetru tot ce spune premierul”.

El afirmă că un premier responsabil ar trebui să recunoască problemele economice și să acționeze: „ar prelua imediat Programul PSD de stimulare a economiei – singura soluție coerentă, realistă și aplicabilă pentru repornirea motoarelor economice. Dar Bolojan preferă să-și trăiască propriile fantezii economice și refuză să îi audă pe românii care se sufocă de la atâta «bine»”.

„Este timpul să vă opriți”

Fifor îi transmite premierului să înceteze experimentele care pun în pericol economia: „Ajunge cu experimentele, cu aroganța și cu încăpățânarea care ne costă miliarde și împinge România spre recesiune”.

El mai subliniază: „Și mai înțelegeți un lucru esențial: fără măsurile de stimulare economică nu există Pachetul 3. PSD nu va fi părtaș la ducerea României în recesiune. Este timpul să vă opriți. România nu mai are luxul de a suporta greșelile dumneavoastră”.

