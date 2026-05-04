Petrișor Peiu la „Interviurile Adevărul”: Dacă AUR ar ajunge la guvernare ar scădea TVA și ar indexa pensiile

Petrișor Peiu a spus, la „Interviurile Adevărul”, că dacă AUR va intra la guvernare, se va începe cu revenirea la cotele pentru TVA. ”Guvernul s-a bătut în piept că va trebui să reducă foarte mult consumul și să crească partea de investiții. Iată că a scăzut foarte mult consumul până când a îngropat economia”. El a mai menționat că România se află în criză economică, dar și că AUR solicită reducerea impozitului pe dividende sub pragul impozitului pe veniturile salariale. De asemenea, AUR cere indexarea pensiilor.