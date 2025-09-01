Un autobuz a rămas suspendat în șanț într-o localitate din Harghita. 26 de pasageri sunt blocaţi

Un autobuz care circula pe DN 13B a intrat, luni dimineață, într-un șanț în localitatea Borzont, comuna Joseni, cei 26 de pasageri, printre care 14 copii, rămânând blocați în autovehicul, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

Potrivit ISU Harghita, pasagerii au fost evacuați de către echipajele de intervenție, niciunul dintre aceștia neavând nevoie de îngrijiri medicale.

„Un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieși, ușile fiind blocate. (...) La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părții carosabile, înclinat într-un șanț, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulți și 14 copii) care au fost evacuate și nu necesită îngrijiri medicale", precizează reprezentanții ISU Harghita.

La intervenție s-au deplasat două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanță SMURD, precum și un echipaj SAJ Gheorgheni. Circulația rutieră se desfășoară alternativ pe un sens.