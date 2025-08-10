Trend neobișnuit: mirii care nu-și pot acoperi cheltuielile caută nuntași pe Internet. „Nouă nu ne-au venit 30 de «obligații»”

Din ce în ce mai mulți viitori miri apelează la necunoscuți pentru a-și completa lista de invitați la nuntă după ce realizează că nu pot îndeplini condițiile sălii de evenimente.

Dintr-un eveniment care le putea asigura mirilor o sumă importantă la final, nunta a devenit unul cu mari emoții. Un trend neobișnuit poate fi constatat pe Internet, acolo unde viitorii miri încearcă să-și completeze lista de nuntași chiar cu persoane necunoscute, pentru a îndeplini astfel cerințele sălii de evenimente. Se ajunge în astfel de situații, mărturisesc mirii, pentru că persoanele din lista inițială declină invitația, adesea din motive economice, participarea la un astfel de eveniment devenind în ultimii ani o cheltuială pe care puțini și-o mai permit.

„Nu aveți unde să vă rupeți șlapii? Vreți să bateți vreun record? Sunteți izolați?”

„Suntem un cuplu tânăr și în această vară urmează să facem cununia religioasă, pe 23 august 2025, un moment extrem de special pentru noi, pe care îl așteptăm cu emoție și bucurie. Din păcate, în ultima perioadă, mai multe persoane care confirmaseră inițial prezența la nuntă s-au răzgândit, ceea ce ne-a luat puțin prin surprindere. Dacă există în grup cupluri cărora le-ar face plăcere să ajungă la un astfel de eveniment și care ar vrea să ne fie alături în ziua noastră, am fi sincer onorați și recunoscători. Promitem o atmosferă frumoasă, muzică bună, mâncare gustoasă, voie bună cât cuprinde și multe momente de suflet. Ne dorim o zi caldă, în care oamenii să se simtă bine și să plece acasă cu zâmbetul pe buze. Și bineînțeles, ne-ar face o reală plăcere să participăm și noi la evenimentele voastre, dacă veți avea nuntă, botez sau altă ocazie specială în viitor”, este un astfel de mesaj, în cuprinsul căruia mirii indică și localitatea.

Într-un alt anunț, viitorii miri dau detalii și despre contextul în care au ajuns să facă astfel de invitații, dar și despre costuri, indicând și la cât ar trebui să se ridice „darul” pentru a acoperi „o parte” din costuri.

„Salutare, oameni buni!

Eu și soțul meu ne pregătim de un moment foarte special din viața noastră: nunta noastră, care va avea loc pe 16 august 2025, în București.

Cu toată sinceritatea, ne-am făcut lista de invitați și confirmări și am realizat că suntem mai puțini decât am socotit inițial. Asta înseamnă că vom rămâne cu meniuri deja achitate și locuri neocupate. Așa că ne-am gândit să deschidem puțin cercul și către oameni frumoși, cu voie bună și care vor să se distreze.

Dacă nu ai încă planuri în weekend-ul cu Sf. Marie și simți că ai chef de distracție, dans, mâncare bună și voie bună, te primim cu brațele deschise. Menționez că nu avem pretenții la dar sau alte cadouri, este suficient dacă puteți achita și o parte din meniu, un maxim 300-350 lei de persoană. Noi ne dorim să cunoaștem mai mulți oameni buni și să păstrăm legătura. Și să iasă ceva frumos.

Țin să precizez că suntem niște tineri sociabili și categoric ne vom înțelege de minune.

Dacă simți că rezonezi cu invitația noastră, dă-ne un semn”, este un alt anunț.

Alți miri lansează invitația de la malul mării, precizând că pot asigura, la nevoie, și cazare.

Vin invitații de acest tip și din Italia.

„Dragi prieteni,

Suntem încântați să vă împărtășim o veste specială! Noi, cuplu mixt format din mine, o româncă ortodoxă, și el, un italian catolic, ne dorim să ne căsătorim în data de 26 septembrie 2026 în Pisa, Toscana. Căutăm persoane dragi care să ne fie alături atât la ceremonia religioasă ortodoxă, cât și la cea civilă.

Nu avem cerințe financiare, ci doar dorim să construim o relație de prietenie sinceră și durabilă.

Dacă sunteți interesați să faceți parte din această călătorie frumoasă, vă rugăm să ne contactați. Apreciem fiecare sprijin și abia așteptăm să sărbătorim acest moment deosebit împreună! Vă mulțumim!”, este anunțul.

Absolut neașteptat, pe grupul de Facebook cu aproape 40.000 membri apare și un anunț de la tineri dispuși să participe la astfel de evenimente.

„Suntem un cuplu tânăr, dornic să participe la nunți/botezuri în calitate de invitați, sau poate chiar și de nași. Căutăm evenimente doar în București (maxim 20 km distanță de București). Aștept mesajul vostru! Vă pup, mulțumesc!”, se arată în anunț. „Nu aveți unde să vă rupeți șlapii? Vreți să bateți vreun record? Sunteți izolați? Ceva se întâmplă în viețile voastre, adică vrei să dai 1.500, 2.000 de lei doar să faci o bătută moldovenească, să mănânci trei sarmale și să bei o sticlă de Cotnari, o fi și asta ceva. Succes!”, este unul dintre comentariile primite drept răspuns.

Mulți dintre cei care au văzut astfel de invitații s-au arătat sceptici cu privire la seriozitatea celor care fac un astfel de apel și chiar au remarcat că „se înmulțesc”. A venit însă rapid și explicația: s-au inspirat unii de ceilalți, pentru că nevoia de a-și acoperi costurile este reală.

„Nu își mai permit oamenii traiul zilnic, cu atât mai mult evenimente”

Fiecare astfel de anunț pare în schimb să deschidă rănile altor tineri care au trecut prin situații asemănătoare. „Și noi am făcut nunta în Italia și contractul a fost pentru 100 de persoane, cu 90 € meniul. Nu s-au prezentat 40 de persoane”, se așterne repede o mărturie. „Exact așa am plătit și noi. Din 60, pe urmă au fost 45, și din 45 am fost 30 cu tot cu formație”, își povestește un alt internaut experiența.

„Multe săli de nunți îți impun un anumit număr de persoane. Noi am făcut nuntă duminică și am avut un minim de 150. Dacă era sâmbătă, erau 200. Îți dă acasă mâncarea rămasă. Dar nu cea care a fost scoasă pe sală. Doar cea care nu a ieșit din bucătărie. La noi a venit toată lumea care a confirmat dar au fost care au venit mai târziu sau au plecat mai devreme și nu le-au scos toate felurile pe sală. Ce a rămas în bucătărie, am primit acasă”, a relatat o altă persoană.

„Noi dăm comandă de meniuri cu 2-3 săptămâni înainte de nuntă, cu 2 luni mi se pare aiurea. Sunt invitați care îți confirmă la data pe care ai trecut-o pe invitații”, răspund alți tineri.

„Din păcate, în momentul când faci nunta te poți aștepta la absolut orice de la oricine și uneori chiar de la cine nu te aștepți. Suntem și noi pățiți, pentru că în ziua nunții una dintre domnișoarele de onoare a decis să nu mai vină. Și nouă ni s-a impus un număr minim de persoane, adică 100, dar din fericire pentru noi am avut 120 de persoane. Am avut emoții uriașe, pentru că la noi, acum 9 ani când ne-am căsătorit, am avut meniu de 120 euro. Ne-am relaxat când am văzut că au venit mai mulți decât numărul de pe contract și ne-am relaxat total când am văzut că ne-am acoperit meniurile și că am și rămas cu ceva bani, cât să ne acoperim și celelalte cheltuieli de nuntă. Din păcate oamenii sunt neserioși de multe ori. Vă doresc să vină lumea și să nu trebuiască să plătiți din buzunar meniurile! Nuntă minunată să aveți!”, își manifestă susținerea alți tineri.

„Noi am făcut nunta și ni s-a dat sala doar daca avem 100 de persoane. Vine nu vine omul, noi am plătit 9.000 € restaurantul”, a confirmat un alt internaut cum decurge relația cu restaurantul.

„Nu știu ce se întâmplă, că este jale. Și noi avem nuntă pe 24 august și din 140 am rămas cu 50, așa că nu mă miră nimic”, vine un alt răspuns.

În ciuda mesajelor de susținere, cei care să le sară în ajutor la modul solicitat nu prea există. În anumite comentarii se invocă distanța mare, în altele se face pur și simplu o analiză și se concluzionează că participarea la o nuntă a devenit o cheltuială mult prea mare, astfel încât aproape că nu mai e loc de plăcere.

„Nu își mai permit oamenii traiul zilnic, cu atât mai mult evenimente. Noi am avut nunta acum 3 ani și de atunci am auzit multe cupluri cărora nu le-au venit invitați. Nouă nu ne-au venit 30 de «obligații», deși i-am invitat pentru că erau familie. Noi am vrut să avem maxim 100 de oameni și fix așa a fost... Sper să aveți totuși nunta cum ați visat-o”, răspund oamenii care simt nevoia să explice situația. „Mai bine mai puțini, cărora le face plăcere, decât mulți și din obligație”, sugerează un alt comentator.

„Suntem în aceeași situație, și cu data, și cu invitații. Dacă nu aveam nunta deodată, am fi venit cu drag. Casă de piatră și multă fericire!”, mai vine un mesaj de susținere.

„E realitatea de câțiva ani. Eu am renunțat să mai fac nuntă sau botez cu sală, muzică și tot tacâmul tocmai ca să nu împovărez pe nimeni. Am făcut simplu cu masa la restaurant și am chemat rudele și prietenii despre care știam că își doresc să fie prezenți. Mai degrabă s-au bucurat și au vrut să vină așa, fără o costumație de gală și machiaj profesional unde să cheltuie mai mult decât pun pe masă. În schimb am primit cadou mai mulți bani decât m-aș fi gândit. Asta a fost din drag. Și e mult mai bine decât nunțile tradiționale! Ca să nu mai zic, fratele meu a făcut la un an distanța și a făcut nuntă tradițională, cu formație cu muzică, ornamente și tot tacâmul și a avut foarte mulți invitați, dar după petrecere a rămas fix cu 1.000 € după ce a scăzut toate cheltuielile. Și a avut mult stres și oboseală și zile pierdute ca să organizeze totul. Concluzia: nu merită ! Toată lumea o duce greu, nu își mai permite să meargă la o nuntă din cauza cheltuielilor mari, nu pentru miri, cât pentru pregătirile pentru prezență: costumație, încălțăminte, machiaj , coafat, manichiură etc, toate exagerat de scumpe față de salariile lunare! Și dacă se mai nimeresc și vreo trei nunți pe vara (an), adio concediu!”, face altcineva o altă analiză.

Alte persoane spun că au avut nunta visată și, chiar dacă la final nu au rămas cu bani, s-au bucurat de ce s-a întâmplat în ziua nunții lor. „Am trăit în acea zi cu adevărat ceea ce îmi doream. Sunt foarte bucuroasă cu decizia luată și, da, merg la multe nunți pe an, am avut nunti într-o luna cinci și am mers și în concediu, este fain-fain să fii parte din povestea cuiva. Deci totul se rezumă la cum vezi lucrurile și ce așteptări ai”, sunt și alte păreri.

Alte persoane mărturisesc că au primit invitații la nunți unde costurile sunt „mult peste veniturile lunare ale unui om obișnuit”. „Când primești o astfel de invitație în vremurile astea este o povară, nu o bucurie. Dacă s-ar face petrecerile mai simple, de zi, fără ținute de gală și tot felul de împopoțonări, ar merge mai multă lume să se bucure împreună cu ei”, pare convins un alt comentator.

Pe alte grupuri, postările despre sumele la care se ridică astăzi „darul” la o nuntă stârnesc de asemenea vii discuții, cei mai vehemenți împotriva sumelor „exagerate” care se pun pentru miri în plic fiind românii care trăiesc de multă vreme în străinătate și care spun că străinii sunt deosebit de surprinși când află ce desfășurare de forțe și ce cheltuieli presupune o nuntă în România.