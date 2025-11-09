Trageri Loto duminică, 9 noiembrie. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker

Duminică, 9 noiembrie 2025, Loteria Română organizează noi extrageri Loto, cu reporturi impresionante, cel mai mare fiind la 6/49, categoria I, de peste 9,42 milioane de euro.

Duminică, 9 noiembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce joi, 6 noiembrie, s-au acordat 20.904 câștiguri, în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi de milioane de euro

* La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report impresionant de peste 47,92 milioane de lei, echivalentul a peste 9,42 milioane de euro, oferind participanților șansa unei câștiguri substanțiale.

* Pentru jocul Noroc, reportul cumulat este de peste 3,84 milioane de lei (aproximativ 755.700 de euro).

* La Joker, categoria I aduce un report de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 153.600 de lei (aproximativ 30.200 de euro).

* În cazul Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 78.800 de lei (aproximativ 15.500 de euro), iar la Loto 5/40, categoria I oferă un report de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

* De asemenea, la Super Noroc, categoria I înregistrează un report de peste 40.900 de lei.