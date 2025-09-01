Loteria Română lansează o nouă serie „Loz Horoscop". Câștiguri totale de 6,24 milioane de lei

Loteria Română lansează o nouă serie "Loz Horoscop", cele mai mari premii ce pot fi câştigate fiind în valoare de 100.000 de lei fiecare, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

Cea de-a treia ediţie Loz Horoscop reprezintă "o nouă invitaţie adresată jucătorilor cărora le place să-şi încerce norocul la loz în plic şi să descopere dacă astrele le-au prezis o zi cu noroc", potrivit Loteriei Române.

Loz Horoscop poate fi achiziţionat din orice agenţie loto cu numai 4 lei.

"Valoarea totală a premiilor puse în joc de Loteria Română pentru acest nou produs loteristic este de 6,24 milioane de lei, iar cele 925.299 de câştiguri sunt distribuite în premii cu valori de 4 lei, 8 lei, 20 lei, 100 de lei, 500 de lei, 1.000 de lei, 50.000 de lei şi 100.000 de lei", se mai precizează în comunicat.