Un bărbat care a câștigat la loto vrea să păstreze premiul secret: „Nu vreau să afle soția”

Un bărbat din Germania care a câștigat la loto a avut o cerere neobișnuită după ce a aflat că a devenit milionar. Acesta a rugat reprezentanta companiei de loterie să nu-i dezvăluie soției vestea despre premiu.

Bărbatul a câștigat la loterie în urmă cu aproximativ doi ani. După ce a fost contactat de reprezentanții loteriei pentru a fi informat despre premiu, acesta a avut o reacție neobișnuită.

Verena Ober, în vârstă de 51 de ani, purtător de cuvânt și responsabilă cu notificarea marilor câștigători la Lotto Bayern, a povestit detaliile acestei întâmplări. Concret, bărbatul a întrebat-o: „Unde trimiteți scrisoarea de felicitare? Vă rog, nu o trimiteți acasă. Nu vreau să afle soția. Suntem în proces de divorț”, notează Bild.

Verena Ober a mai explicat că astfel de conversații sunt adesea încărcate emoțional. „Acestea sunt adesea conversații foarte emoționale, la sfârșitul zilei ești adesea epuizat”, a mărturisit ea.

Totodată, purtătoarea de cuvânt recomandă câștigătorilor să păstreze secretul la început. „Le recomandăm să nu spună nimănui la început. Odată ce informația iese, nu mai poate fi retrasă”.

Femeia a mai povestit că reacțiile câștigătorilor sunt întotdeauna unice și pline de emoție: „20 de milioane schimbă o viață, desigur. Oamenii adesea tremură de emoție. Dar am întotdeauna de-a face cu sentimente pozitive. Îmi iubesc munca”, a mai spus ea.