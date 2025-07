„Am rămas blocat”. Suma fabuloasă pe care a câștigat-o un om al străzii la loz în plic. Ce planuri are cu banii

Un bărbat fără adăpost a câștigat un milion de dolari la loz în plic. Inițial, a crezut că premiul este doar 200 de dolari. Surpriza a venit când s-a dus cu biletul câștigător la un magazin pentru a-și scana biletul.

Managerul magazinului a scanat biletul și l-a întrebat pe Armando Vidal: „Ce vei face cu un milion de dolari?”.

„Am rămas blocat. Am zis: cum adică? Așa am aflat că am câștigat un milion de dolari și nu 200 de dolari”, a spus acesta, potrivit Fox 28.

Pentru a-și revendica premiul, bărbatul a fost îndrumat de managerul magazinului să meargă la cel mai apropiat birou oficial al Loteriei Californiene, în Fresno, acolo unde câștigul i-a fost confirmat.

La trei luni după câștigul său care i-a schimbat viața, Vidal și-a împărtășit planurile de viitor. El a povestit că își dorește să-și cumpere o locuință, un pat confortabil și să adopte doi câini. De asemenea, vrea să investească o parte din bani, astfel încât să aibă un venit stabil pe termen lung.