Pentagonul anunță că șapte soldați americani au fost răniți în raidul din Venezuela unde au fost capturați Maduro și soția lui

Șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii militare americane de sâmbătă din Venezuela, în care au fost capturați Nicolás Maduro și soția sa, a declarat miercuri un oficial al Pentagonului.

Doi dintre cei șapte miliari se recuperează încă, în timp ce alți cinci și-au revenit după rănile suferite în timpul operațiunii.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puțini răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri”, a declarat oficialul, scrie CNBC.

Oficialul a declarat că o evaluare a victimelor de la fața locului este încă în curs de desfășurare și este condusă de comunitatea de informații a SUA.

Oficialii venezueleni au declarat anterior că peste 70 de persoane au fost ucise în raid.

Forțe de operațiuni speciale din mai multe ramuri ale serviciilor și peste 150 de aeronave militare au fost implicate în capturarea lui Maduro.

Președintele american Donald Trump a declarat că acțiunea militară a fost desfășurată în coordonare cu autoritățile americane de aplicare a legii.

Cuba a anunțat luni că 32 din cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii, adăugând că acele persoane îndeplineau misiuni pentru forțele armate și Ministerul de Interne al Cubei. Declarația a fost publicată de biroul prezidențial al Cubei.

Atacurile americane au urmat săptămânilor de consolidare a detașamentelor militare în regiune și amenințărilor repetate ale lui Trump la adresa lui Maduro.

Liderul detronat a apărut luni într-un tribunal din New York, undea declarat că a fost ”răpit” împreună cu soția sa de către forțele americane din casa sa din Caracas și s-a descris drept „prizonier de război”. El a pledat nevinovat la acuzațiile de trafic de droguri.