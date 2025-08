O româncă și-a salvat soțul și cei doi copii de la înec, în vacanța din Thassos: „Cei care va gândiți să închiriați bărci, aveți grijă la curenții marini”

O familie de români, aflată în vacanță pe o insulă populară din Grecia, a trecut prin momente de groază, în timpul unei plimbări cu barca. „Aveți grijă la curenții marini din Thassos”, a avertizat turistul român.

Experianța de șoc a fost făcută public pe un grup Facebook dedicat turiștilor din Thassos.

„Cei care va gândiți să închiriați bărci… aveți grijă la curenții marini aici în Thassos. Astăzi am ieșit cu soția și cei doi copii, 8 și 9 ani. Ne-am oprit să facem baie în larg, noi trei, iar soția a rămas în barcă (care a rezultat să fie scăparea noastră). Copiii cu veste, eu nu.. (înotător bun, experimentat, știți voi)”, a scris turistul român, pe Forum Thassos România.

Ceea ce ar fi trebui să fie o zi relaxare s-a transformat în clipe de groază pentru familia de români.

„La un moment dat, pe unul din copii l-au îndepărtat de barcă curenții, iar eu am înotat spre el să-l aduc înapoi, după ce îmi repetă că nu poate veni înapoi, că sunt curenți. Surpriza mea a fost că nu mai puteam să mă întorc nici eu, celălalt copil a fost lângă barcă și a urcat singur.

Aveam copilul în spate la 10-15 m., cu vestă pe el, eu la distanță jumate între el și barcă, realizând că la mal nu ajung never, la barcă n-am cum, copilul lângă mine prin apă pe acolo… singura soluție pe care o aveam era să fac pluta, sau să înot paralel cu curentul, dar era pe o rază largă/lat, și evident nu lăsam copilul în derivă să plutească cu vestă pe el”, a povestit bărbatul.

Soluția salvatoare a venit de la soția acestuia, care a pornit barca și a reușit să-și scoată soțul și cei doi copii din mare. „Practic, în 30 de secunde m-am trezit la 30 m de barcă, dându-i instrucțiuni soției să pornească barca, să coboare motorul în barcă, să urce ancora și să vină la noi, and she made it”, Women power”, a mai scris românul.

Postarea românilor a adunat zeci de comentarii din partea internauților. Unii au felicitat reacția femeii, în timp ce alții au transmis recomandări.

„Cea mai bună postare din ultimii cinci ani! Bine că este cu happy end”, a scris altcineva.

„Am pățit-o și eu în Halkidiki. Am oprit într-un loc unde erau mai multe bărci și am zis ca e ok. Mai făcusem asta cu un an în urmă și mi-a plăcut experiența atunci. Asa ca, am sărit cu fetița mea de 9 ani să facem snorkeling și nici nu ne-am dat seama când ne-am îndepărtat de barca. Am încercat să înot spre barcă și nu înaintam deloc. M-am panicat, deși aveam și vestă și masca. Noroc ca fetița mea avea labe si putea să înainteze și nu s-a panicat deloc, ba din contră, încerca să mă liniștească. A venit soțul după mine și cu greu m-a dus la barcă. Recomand neapărat să aveți vestă și labe”, a scris altă persoană.

„Felicitări soției, dar și dumneavoastră, pentru puterea de concentrare în acele clipe de panică. Vacanță plăcută”, a adăugat altă persoană.

„Curenți sunt în orice apă. Câteva reguli de bază când ieși cu barca de la unul care a crescut pe malul Mării Negre (nu foarte prietenoasă).

1. Nu faci baie în larg dacă nu ai echipă experimentată pe barcă. Întotdeauna caută un golf unde apa este mai liniștita și curenții nu au putere;

2. Întotdeauna rămâne în barca cineva care o poate manevra în orice condiții;

3. Copii nu fac baie în larg (vezi punctul 1);

4. Copiii fac baie lângă barcă în număr egal cu adulții care pot interveni în caz de nevoie respectând simultan punctul 2;

5. Întotdeauna aveți stabilite rolurile și ce face fiecare - panica provoacă cele mai multe victime”, a spus altcineva.