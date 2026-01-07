Liderul de la Kremlin a marcat Crăciunul pe stil vechi, înconjurat de spioni, într-o biserică secretă

Putin a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi într-o biserică dintr-o unitate militară din regiunea Moscovei, fiind înconjurat de ofițeri ai Serviciului de Informații Militare (GRU). Kremlinul nu a precizat locul exact al celebrării.

Kremlinul nu a precizat exact unde a avut loc celebrarea, menționând doar că biserica poartă hramul Sfântului Gheorghe Biruitorul, considerat ocrotitorul militarilor. În imagini se vede că, în timpul slujbei, Putin a stat alături de persoane în uniformă militară. Jurnalistul apropiat Kremlinului, Alexandr Yunașev, a scris înainte de slujbă că va fi dificil să documenteze evenimentul, pentru că printre participanți vor fi persoane „pe care nu trebuie să le expui”, adică participanți la războiul din Ucraina.

Conform jurnaliștilor postului „Radio Europa Liberă”, care citează analiza unei agenții, biserica se află pe teritoriul unei unități militare GRU din Solnecinogorsk, localitate din regiunea Moscovei. Ideea construirii bisericii a fost aprobată în anul 2017 de Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării de atunci.

Cel mai aproape de președinte s-a aflat comandantul unității militare, Alexei Galkin, care a primit titlul de erou al Rusiei în timpul celui de-al Doilea Război Cecen. De asemenea, la slujbă ar fi participat colonelul Andrei Popov și colonelul Konstantin Maslianko, ambii fiind eroi ai Rusiei.

Centrul operațiunilor speciale „Senej”, pe teritoriul căruia se află biserica, se ocupă cu sabotaje în Occident. În special, centrul a fost acuzat de implicare în explozii de colete în depozitele DHL și de pregătirea unei tentative de asasinat asupra directorului general al companiei Rheinmetall.

După slujbă, Putin s-a adresat celor prezenți, inclusiv copiilor militarilor. Liderul de la Kremlin s-a comparat cu Iisus Hristos, pe care creștinii îl consideră mântuitor, iar militarilor ruși le-a spus că „ar acționa la porunca Domnului” și îndeplinesc misiunea „salvării Patriei și a oamenilor săi”. În ceea ce privește războiul din Ucraina, nu a făcut referire directă, însă a vorbit din nou despre „victorie”, fiind „una pentru toți”, la fel ca și sărbătorile celebrate în Rusia.

În felicitarea oficială de Crăciun, publicată de Kremlin, Putin a scris că „cu un sentiment de profundă satisfacție” marchează contribuția Bisericii Ortodoxe Ruse la „unitatea societății”, menționând, de asemenea, sprijinul acordat „participanților și veteranilor operațiunii militare speciale”.