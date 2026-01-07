Turcii bat la români ca la fasole în cantonamentul din Antalya. Ultima clasată din Șuperlig a subordonat locul 7 din Superligă

Formațiile din Superligă își continuă stagiul de pregătire în Turcia. 10 echipe din prima divizie de la noi se află în aceste zile în stațiunea Antalya.

Universitatea Cluj, locul 7 în Superligă după 21 de etape, a fost învinsă cu 2-1 (2-0) de Fatih Karagumruk, ultima clasată în prima ligă turcă, marți, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit site-ului clubului ardelean.

Unicul gol al echipei antrenate de Cristiano Borgodi a fost marcat de Andrei Gheorghiță (63). Pentru ultima clasată din Șuperlig au înscris Sam Larsson (penalty) și de Berkay Ozcan.

În prima repriză, ''șepcile roșii'' au evoluat în formula: Ștefan Lefter - Chinteș, I. Cristea, van der Werff, Miguel Silva - Drammeh, Murgia, Fabry - Macalou, A. Trică, V. Postolachi.

Echipa folosită în repriza secundă: Lefter (Coșa, 75) - Mikanovic, J. Cisse, Toșca, G. Simion - Ov. Bic, D. Codrea, D. Nistor - A. Gheorghiță, J. Lukic, El Sawy

Următorul test al „studenților” este programat duminică 11 ianuarie, în compania formației Dukla Praga, ocupanta poziției a 14-a în prima ligă cehă. Ultimul meci amical al clujenilor se va disputa pe 12 ianuarie cu Widzew Lodz (locul 15 în prima ligă din Polonia).

Caio a plecat la Riga

Echipa de fotbal FC Argeș a fost întrecută de formația de liga a treia Bursaspor cu scorul de 2-1 (1-1), marți, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului din Trivale.

FC Argeș a deschis scorul prin Robert Moldoveanu (15), dar Bursaspor a egalat prin Halil Akbunar (30), golul victoriei fiind reușit de Muhammet Demir (83).

Antrenorul Bogdan Andone a început cu David Lazar - Andrei Tofan, Florin Borța, Guilherme Garutti, Mario Tudose, Marius Briceag - Robert Popescu, Jakov Blagaic, Ionuț Rădescu - Robert Moldoveanu, Adriano Manole.

În repriza secundă au evoluat Cătălin Straton - Dorinel Oancea, Takayuki Seto, Leard Sadriu, Yanis Pîrvu - Vadim Rață, Rober Sierra, Xian Emmers - Robert Popescu, Kevin Brobbey, Adel Bettaieb.

FC Argeș va mai disputa un meci de verificare în Antalya, pe 9 ianuarie, cu Gaziantep FK, echipa românilor Alexandru Maxim și Deian Sorescu, ocupanta locului 9 din Șuperlig.

Piteștenii s-au despărțit de brazilianul Caio Ferreira. Brazilianul care a impresionat în primele 21 de runde a plecat la FC Riga, campioana Letoniei. FC Argeș va încasa 700.000 de euro și 20% dintr-un eventual transfer ulterior.