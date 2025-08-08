Doi turiști au murit înecați pe o insula grecească. Rafale puternice de vânt cresc riscul de incendii

Doi turiști au murit înecați vineri pe insula Milos, în Grecia, în timp ce rafale violente de vânt perturbau transportul maritim în plin sezon turistic.

Doi turiști vietnamezi și-au pierdut viața pe Insula Milos, Grecia, după ce au fost surprinși de valurile puternice provocate de rafale violente de vânt. Incidentul a avut loc în plin sezon estival, în timp ce legăturile maritime din zonă erau deja perturbate de condițiile meteo extreme.

„Un bărbat și o femeie au fost găsiți inconștienți în mare”, în apropiere de plaja Sarakiniko, a declarat pentru AFP o reprezentantă a poliției portuare elene. „Erau turiști vietnamezi care făceau parte dintr-un grup aflat într-o croazieră. Femeia a căzut în apă, iar bărbatul, aparent, a încercat să o salveze. Amândoi au murit”, a precizat aceasta, fără a oferi alte detalii despre cauzele exacte ale tragediei. Presa locală notează că ambele victime s-au înecat.

Astfel de accidente sunt frecvente în Grecia în perioada verii, când numeroși turiști explorează insulele și plajele din întreaga țară.

Vântul puternic paralizează legăturile maritime

Începând de vineri dimineață, rafale violente de vânt, cunoscute sub numele de „meltem”, au lovit întreaga zonă a Mării Egee, atingând viteze de până la 88 km/h, potrivit Serviciului Meteorologic Național al Greciei (EMY).

Din cauza vremii, mai multe feriboturi au rămas ancorate în portul Pireu, lângă Atena. „Unele feriboturi nu au putut să plece din cauza vântului violent, mai ales cele care deservesc Insulele Ciclade sau Dodecaneze”, a transmis poliția portuară, citată de News.ro.

Legături maritime către destinații populare precum Mykonos, Paros și Creta au fost anulate, afectând deplasările turiștilor. Abia spre prânz, câteva curse către Paros, Santorini și Creta au fost reluate, în timp ce plecările spre arhipelagul Dodecanez urmau să fie efectuate după-amiaza.

În schimb, conexiunile cu insulele din Golful Saronic (Egina, Hydra, Poros, Spetses) și cu cele din Marea Ionică nu au fost întrerupte.

Avertizări de incendii și măsuri de siguranță în Atena

Ministerul Protecției Civile a convocat o reuniune de urgență și a emis „alertă cod roșu” pentru mai multe regiuni, printre care Attica (zona Atenei), estul Peloponezului și Creta, din cauza „unui risc foarte puternic de incendii”.

Observatorul Național din Atena a avertizat că vântul puternic crește considerabil pericolul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în estul și sudul Greciei.

Ca măsură preventivă, primarul Atenei a închis toate parcurile din capitală, inclusiv Grădina Națională, după ce un copac a căzut pe una dintre cele mai circulate artere comerciale, evitând la limită trecătorii.

O vară marcată de incendii și temperaturi extreme

Grecia, situată în estul Mediteranei și vulnerabilă la schimbările climatice, se confruntă anual cu incendii de proporții. În această vară, de la începutul lunii iunie, mai multe regiuni au fost devastate de flăcări, inclusiv insula Chios, unde au ars peste 4.000 de hectare, și vestul Peloponezului, cu peste 1.000 de hectare afectate.

În urmă cu doar o săptămână, o caniculă severă, cu temperaturi ce au depășit 45°C, a provocat incendii în toată țara, unul dintre ele izbucnind lângă Atena și determinând evacuarea locuitorilor din zonă.