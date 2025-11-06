Coaliția ar putea aproba majorarea tichetelor de masă după protestele sindicale: la ce valoare vor ajunge

Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, de la 40 de lei la 45 de lei, potrivit surselor politice citate de Digi24. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege.

Majorarea intervine după proteste sindicale din luna trecută, la care au participat mii de angajați. Inițial, negocierile dintre Guvern, patronate și sindicate prevedeau o creștere până la 50 de lei.

Pentru angajați, tichetele de masă rămân impozabile, fiind supuse atât contribuției la Sănătate, cât și unui impozit de 10%, toate costurile fiind suportate de beneficiari.

Această ajustare reflectă un compromis între solicitările sindicatelor și limitele bugetare stabilite de coaliție.