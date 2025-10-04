search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Tichete mai mari pentru angajați din octombrie. Ministerul Finanțelor propune o creștere de 20 de lei

Publicat:

Un proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor prevede creșterea valorii unor tichete acordate angajaților cu 20 de lei chiar din luna octombrie 2025.

Angajați la birou
Valoarea unor tichete acordate angajaților ar putea crește cu 20 de lei. Foto arhivă

Proiectul de ordin privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2025, începând cu luna octombrie 2025, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 240 lei/lună, respectiv de maximum 470 lei/eveniment.

Aceste valori nominale se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2026, respectiv februarie 2026 și martie 2026, se arată în proiect.

Pentru semestrul I al anului 2025, valoarea sumei care s-a putut acorda lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, a fost de maximum 220 lei/lună, respectiv de maximum 450 lei/eveniment.

Cardurile culturale beneficiază de scutirea de la achitarea taxelor sociale salariale și patronale. Pentru aceste sume se datorează impozitul pe venit de 10%, dar nu și contribuții sociale la pensie și sănătate. Tichetele culturale sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale aferente valorii lor, pentru salariați.

Mai exact, tichetele culturale sunt scutite de taxe salariale CAS 25% ȘI CAM 22,25%. Taxa pentru asigurare de sănătate CASS este de 10% și impozitul de 10% pe venit sunt costuri reținute din venitul angajatului.

Un alt avantaj pentru antreprenori ar fi deductibilitatea aplicată tichetelor culturale: contravaloarea tichetelor culturale acordate angajaților este deductibilă 100% din impozitul pe profit al companiilor în limita a 5% din cheltuielile sociale cu salariile personalului.

Valoarea tichetelor culturale s-a apropiat de 4 milioane de euro în 2024

Conform datelor obținute de Termene.ro de la Ministerul de Finanțe, în 2024 valoarea totală a tichetelor culturale a fost de aproape 20 milioane de lei, patru milioane de euro.

În anul precedent, în 2022, au fost acordate tichete culturale în valoarea totală de peste 11,6 milioane lei. În 2021 valoarea tichetelor acordate ajunsese la 9,46 milioane lei,

La un calcul realizat de Termene.ro, rezultă că anul trecut au beneficiat de tichetele cadou un număr de sub 20.000 de angajați.

Cine poate beneficia de tichete culturale

Aproape toate firmele pot beneficia de avantajele acestor tichete culturale, atât antreprenorii, cât și angajații acestora, așa cum reiese din legea care le-a impus.

Tichetele culturale pot fi folosite pentru decontarea unor „abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; cărți, manuale Școlare, albume muzicale, filme, în orice format”, așa cum reiese din Capitolul V „Tichetele culturale” art. 21-22 din Legea 165/2018.

Mai exact, următorii agenți economici privați, de stat, dar și instituții publice pot apela la sistemul tichetelor culturale:

  • Instituțiile publice centrale și locale pentru care avem Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006;
  • Operatorii economici, prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 iar mai apoi aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;
  • Instituțiile financiare și instituțiile de credit;
  • Organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;
  • Organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.
Economie

