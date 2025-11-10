search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Compania aerienă low-cost care renunță la biletele de hârtie: pasagerii vor trebui să prezinte pe telefon sau tabletă tichetele de îmbarcare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un operator aerian european low-cost va solicita, începând de miercuri, 12 noiembrie, ca pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale din aplicația sa, eliminând complet biletele de hârtie.

Pentru îmbarcarea în avioanele Ryanair va fi nevoie de tichete digitale. FOTO Shutterstock
Pentru îmbarcarea în avioanele Ryanair va fi nevoie de tichete digitale. FOTO Shutterstock

Compania irlandeză Ryanair a informat că pasagerii trebuie acum să obţină permise digitale din aplicaţia sa pe smartphone-uri, potrivit Agerpres, care citează agenția DPA.

În lipsa permisului pe telefon sau pe tabletă, călătorii nu pot avea acces la controlul de securitate de pe aeroport şi nu se pot îmbarca în avion.

Şeful Ryanair, Michael O'Leary, se aşteaptă la „unele probleme iniţiale" dar a declarat într-un interviu acordat publicaţiei britanice Independent că peste 80% dintre clienţii companiei folosesc deja aplicaţia.

Ryanair vrea să simplifice operaţiunile de check-in

Operatorul aerian european low-cost Ryanair a explicat că decizia face parte din strategia sa digitală menită să simplifice operaţiunile de check-in în timp ce este redus impactul asupra mediului. Această iniţiativă ar putea duce anual la economisirea a peste 300 tone de hârtie.

În cazul în care un smartphone este pierdut sau se descarcă, pasagerii pot obţine tichete gratuite de îmbarcare la aeroport, înaintea controlului de securitate, iar dacă problema apare după control, informaţiile lor sunt deja în sistemul Ryanair şi angajaţii de la poarta de îmbarcare îi vor ajuta.

Ryanair atrage atenţia că cel mai important lucru pentru călători este să facă check-in online înaintea zborului.

Pasagerii care ignoră să facă check-in online pot obţine la aeroport tichete de îmbarcare, pentru o taxă care variază de la 30 euro în Spania şi 40 euro în Austria, la 55 euro în alte state membre UE şi în Marea Britanie.

Cei care nu au smartphone pot primi bilet pe hârtie la aeroport, dacă anterior au efectuat operaţiunile de check-in pe site-ul Ryanair.

Recent, Ryanair a anunţat că a transportat 200,2 de milioane de pasageri, la un grad de umplere a avioanelor sale de 94%, în anul fiscal încheiat la 31 martie 2025, devenind prima companie aeriană europeană care transportă 200 de milioane de pasageri într-un an.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce partid surpriză ar deveni o forță dacă ar vota doar tinerii - sondaj INSCOP
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Camerele de trafic vor depista automat mașinile fără RCA. Măsura, adoptată de Parlament
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!