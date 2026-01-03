Tatăl unui tânăr mort la Colectiv face o comparație cu tragedia din Elveția: „Nu și-au permis să strige «Avem de toate»”

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana l-a făcut pe Eugen Iancu, tatăl unui tânăr pierdut la Colectiv, să compare intervenția rapidă și organizată a autorităților elvețiene cu haosul care a marcat drama din România.

Eugen Iancu este tatăl lui Alexandru Iancu, un tânăr de 22 de ani care a murit la trei săptămâni după incendiul din clubul Colectiv, la Spitalul Sfântul Ioan din București, cu cinci infecții nosocomiale în corp. Acesta a făcut o comparație dură între modul în care autoritățile elvețiene au gestionat tragedia și intervenția haotică de la Colectiv.

„Este îngrozitor să vezi tineri murind în incendii petrecute în localuri care ar trebui să asigure confort, siguranță și bucurie. Cine și-ar fi imaginat că o astfel de tragedie se poate întâmpla în Elveția? Eu am spus mereu că accidentele se pot întâmpla oriunde, dar întrebarea este: ce faci atunci când se întâmplă? Ești pregătit să intervii, să salvezi, să transferi și să tratezi o victimă a unui incendiu?”, a scris Eugen Iancu, pe pagina sa de Facebook.

„La Colectiv nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii”

Eugen Iancu a remarcat organizarea eficientă de la fața locului. „La Colectiv nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii”, a spus acesta.

„Ce am văzut eu în imaginile din Crans - Montana? Ordinea asigurată de autorități imediat ce au ajuns la fața locului. Asigurarea perimetrului, asigurarea fluxului ambulanțelor aliniate în asteptarea răniților pe care îi preluau și îi transportau către spitale (vă amintiți haosul de la Colectiv? La Colectiv nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii pe măsură ce se prezentau la locul intervenției superiori in grad), deasemeni am remarcat prezența unui număr mare de elicoptere și bineînțeles corturile pentru triere care deasemeni în 2015, la Colectiv nu au fost, ele existau doar pentru a fi plimbate la manifestări publice, acolo unde ne place nouă să ne lăudăm cu dotările (să arătăm că știm să cheltuim bani). Am mai remarcat la elvețieni discreția autorităților care au făcut declarații doar atunci când puteau prezenta date concrete, verificate”, a adăugat Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010.

„La noi, orgoliile ucid mai mult decât focul”

Dar cel mai important lucru, susține Eugen Iancu, elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore astfel încât au început transferurile către spitale de specialitate după 24 de ore de la eveniment.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri, că <Avem de toate> (deși cred că în comparație cu noi ei chiar s-ar putea descurca și singuri) și asta pentru-că spre deosebire de un Bănicioiu și echipa lui de <specialiști> ai acelor zile post Colectiv, pentru elvețieni viața cetățenilor contează. Și mai este ceva, spre deosebire de noi, elvețienii au și legi și justiție. La noi, procurorii Parchetului General, acei prea cinstiți și mari specialiști în a freca menta ani și ani pentru a se asigura că posibilii vinovați scapă, au reușit să claseze dosarul Colectiv 2”, a mai transmis bărbatul.

În finalul postării, Eugen Iancu subliniază că „diferența este că, acolo, viața cetățenilor contează. La noi, orgoliile ucid mai mult decât focul. Nu se pune problema banilor, nu există orgolii ale medicilor, nu există prostie atunci când e vorba de salvarea unei vieți. La noi, lipsa coordonării a dus la moartea a zeci de tineri nevinovați.”