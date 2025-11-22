Sub ochii lui Ceaușescu, o bandă de șase tineri a deturnat un avion Tarom, pe aeroportul Oradea: „Am făcut-o pentru un gram de libertate”

În primăvara anului 1971, în plin regi comunism, Oradea a fost zguduită de o poveste incredibilă: șase tineri au deturnat un avion TAROM, au amenințat echipajul și au reușit să aterizeze în Austria.

Liderul grupului, Moka Adalbert, un bărbat cu un picior amputat, a condus operațiunea sub focuri de armă, visând la libertate. Dorul de soție avea să-l facă să revină în România, unde a fost condamnat la 12 ani de închisoare, potrivit ebihoreanul.

Viața lui Moka Adalbert a fost marcată de evenimente dramatice încă din adolescență. La 17 ani, într-un accident de motocicletă, a lovit un copil și a stat șase luni în pușcărie. Un an mai târziu, un accident de tractor i-a provocat amputarea piciorului drept de la genunchi în jos, fiind nevoit să meargă cu proteză. La scurt timp, s-a îndrăgostit de Irene, care, după doi ani de curte asiduă, i-a devenit soție. Însă dorința de a părăsi România nu l-a părăsit timp de un deceniu, iar tentativele legale eșuaseră din cauza antecedentelor penale.

La 31 de ani, hotărât să treacă frontiera ilegal, Moka și câțiva prieteni au început să studieze zona Orșovei, însă granița părea imposibil de trecut. Ideea deturnării unui avion i-a venit după ce a văzut știrile despre acțiunile unor palestinieni.

Grupul a încercat mai întâi să deturneze un avion Oradea-București în septembrie 1970, însă locurile dorite erau ocupate, iar Securitatea părea să fie prezentă. Alte tentative au fost amânate din cauza accidentelor și condițiilor meteo.

Ziua deturnării

Dimineața de 27 mai 1971, grupul a furat două puști și a angajat un taximetrist pentru 100 de lei. La aeroportul din Oradea, după scurtarea țevilor și pregătirea armelor, cei șase au intrat în acțiune.

Pasagerii de lângă avion s-au risipit speriaţi, când au văzut maşina care vine către ei, direct spre avion. Moka a tras câteva focuri în aer, iar oamenii au început să strige: „Teroriștii! Teroriștii!“.

Paznicul de lângă avion nu a mai avut când să scoată pistolul din toc. Unul dintre ei a intrat în cabină, dar aceasta era goală. Atunci, l-au înhățat pe pilotul secund care se afla printre pasageri, apoi pe mecanicul de bord și pe telegrafist, silindu-i cu armele să urce în avion.

În nebunia generală, și restul fugarilor au reușit să urce în avion. Pe scaunul comandantului, care reuşise să fugă spre turnul de control, s-a aşezat pilotul secund. Avionul, un IL-14, s-a urnit cu greu, cu rafale de gloanțe trase asupra roţilor avionului. Pilotul a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a nu ajunge la Viena, potrivit Adevărul.

Orădeanul Gheorghe Ciucur a fost unul dintre cei 20 de pasageri aflaţi în avionul deturnat în mai 1971.

„Trebuia să plec la Bucureşti în interes de serviciu, îşi aminteşte el. Cînd am văzut ce se întîmplă, am vrut să cobor. Doamna de alături mi-a spus să stau liniştit, că-i doar un exerciţiu. Cînd ne-am dat seama că nu-i a joacă, n-am mai putut coborî. Unii pasageri au leşinat de spaimă. O doamnă a încărunţit complet!..”, își amintește acesta.

Pe traseu, avionul a fost interceptat de trei MIG-uri ungurești care au somat pirații să se predea. Moka a refuzat să pună pasagerii în pericol. După aproximativ trei ore de zbor de-a lungul Dunării, avionul a aterizat în Viena, unde autoritățile austriece le-au oferit azil politic.

Ajuns în arest, în culmea extazului, Moka i-a spus gardianului: „Niciodată n-ai închis în celula asta un om mai fericit!”.

Dorul de soție l-a determinat să revină, fiind arestat în Iugoslavia și predat autorităților române. Tribunalul București l-a condamnat la 23 de ani de închisoare, iar după 12 ani a fost grațiat de Nicolae Ceaușescu. Moka s-a recăsătorit cu Irene. Alți membri ai grupului s-au stabilit în Austria, Suedia, Germania și Canada.

„Unii deturnează avioane pentru bani. Noi am făcut-o pentru un gram de libertate”, a spus la acea vreme Moka Adalbert.

„În ziua de 27 mai a.c. un grup de şase infractori, urmăriţi de organele de cercetare penală pentru săvîrşirea unor infracţiuni de tîlhărie, accident de circulaţie, deţinere ilegală de armament, sechestrare de persoane şi ameninţare cu moartea, încercînd să se sustragă de la răspunderea pentru faptele comise, prin folosirea armelor de foc, au pătruns în aeroportul din Oradea, au atacat echipajul unui avion de pasageri TAROM, care urma să efectueze cursa Bucureşti - Oradea, obligîndu-l să decoleze şi să aterizeze pe un aeroport din Austria. Organele de stat româneşti cer extrădarea infractorilor, returnarea avionului, pasagerilor şi echipajului!”, relata Agerpres la vremea respectivă.

Membrii grupului au primit 23 de ani de închisoare.

Șeful Securității, Olteanu Nedelcu, a executat un an de închisoare, iar taximetristul Feher Andrei a stat două luni.

Avionul deturnat era un Ilyushin 14 sovietic, cu două motoare, capacitate de 24 de pasageri, autonomie de 1.800 km și viteză de croazieră 300-350 km/h.