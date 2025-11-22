search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Sub ochii lui Ceaușescu, o bandă de șase tineri a deturnat un avion Tarom, pe aeroportul Oradea: „Am făcut-o pentru un gram de libertate”

0
0
Publicat:

În primăvara anului 1971, în plin regi comunism, Oradea a fost zguduită de o poveste incredibilă: șase tineri au deturnat un avion TAROM, au amenințat echipajul și au reușit să aterizeze în Austria.

Adalbert Moka Arhivă Adevărul
Adalbert Moka Arhivă Adevărul

Liderul grupului, Moka Adalbert, un bărbat cu un picior amputat, a condus operațiunea sub focuri de armă, visând la libertate. Dorul de soție avea să-l facă să revină în România, unde a fost condamnat la 12 ani de închisoare, potrivit ebihoreanul.

Viața lui Moka Adalbert a fost marcată de evenimente dramatice încă din adolescență. La 17 ani, într-un accident de motocicletă, a lovit un copil și a stat șase luni în pușcărie. Un an mai târziu, un accident de tractor i-a provocat amputarea piciorului drept de la genunchi în jos, fiind nevoit să meargă cu proteză. La scurt timp, s-a îndrăgostit de Irene, care, după doi ani de curte asiduă, i-a devenit soție. Însă dorința de a părăsi România nu l-a părăsit timp de un deceniu, iar tentativele legale eșuaseră din cauza antecedentelor penale.

La 31 de ani, hotărât să treacă frontiera ilegal, Moka și câțiva prieteni au început să studieze zona Orșovei, însă granița părea imposibil de trecut. Ideea deturnării unui avion i-a venit după ce a văzut știrile despre acțiunile unor palestinieni.

Grupul a încercat mai întâi să deturneze un avion Oradea-București în septembrie 1970, însă locurile dorite erau ocupate, iar Securitatea părea să fie prezentă. Alte tentative au fost amânate din cauza accidentelor și condițiilor meteo.

Ziua deturnării

Dimineața de 27 mai 1971, grupul a furat două puști și a angajat un taximetrist pentru 100 de lei. La aeroportul din Oradea, după scurtarea țevilor și pregătirea armelor, cei șase au intrat în acțiune. 

Pasagerii de lângă avion s-au risipit speriaţi, când au văzut maşina care vine către ei, direct spre avion. Moka a tras câteva focuri în aer, iar oamenii au început să strige: „Teroriștii! Teroriștii!“.

Paznicul de lângă avion nu a mai avut când să scoată pistolul din toc. Unul dintre ei a intrat în cabină, dar aceasta era goală. Atunci, l-au înhățat pe pilotul secund care se afla printre pasageri, apoi pe mecanicul de bord și pe telegrafist, silindu-i cu armele să urce în avion.

În nebunia generală, și restul fugarilor au reușit să urce în avion. Pe scaunul comandantului, care reuşise să fugă spre turnul de control, s-a aşezat pilotul secund. Avionul, un IL-14, s-a urnit cu greu, cu rafale de gloanțe trase asupra roţilor avionului. Pilotul a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a nu ajunge la Viena, potrivit Adevărul.  

Orădeanul Gheorghe Ciucur a fost unul dintre cei 20 de pasageri aflaţi în avionul deturnat în mai 1971.

„Trebuia să plec la Bucureşti în interes de serviciu, îşi aminteşte el. Cînd am văzut ce se întîmplă, am vrut să cobor. Doamna de alături mi-a spus să stau liniştit, că-i doar un exerciţiu. Cînd ne-am dat seama că nu-i a joacă, n-am mai putut coborî. Unii pasageri au leşinat de spaimă. O doamnă a încărunţit complet!..”, își amintește acesta. 

Pe traseu, avionul a fost interceptat de trei MIG-uri ungurești care au somat pirații să se predea. Moka a refuzat să pună pasagerii în pericol. După aproximativ trei ore de zbor de-a lungul Dunării, avionul a aterizat în Viena, unde autoritățile austriece le-au oferit azil politic.

Ajuns în arest, în culmea extazului, Moka i-a spus gardianului: „Niciodată n-ai închis în celula asta un om mai fericit!”.

Dorul de soție l-a determinat să revină, fiind arestat în Iugoslavia și predat autorităților române. Tribunalul București l-a condamnat la 23 de ani de închisoare, iar după 12 ani a fost grațiat de Nicolae Ceaușescu. Moka s-a recăsătorit cu Irene. Alți membri ai grupului s-au stabilit în Austria, Suedia, Germania și Canada.

„Unii deturnează avioane pentru bani. Noi am făcut-o pentru un gram de libertate”, a spus la acea vreme Moka Adalbert.   

„În ziua de 27 mai a.c. un grup de şase infractori, urmăriţi de organele de cercetare penală pentru săvîrşirea unor infracţiuni de tîlhărie, accident de circulaţie, deţinere ilegală de armament, sechestrare de persoane şi ameninţare cu moartea, încercînd să se sustragă de la răspunderea pentru faptele comise, prin folosirea armelor de foc, au pătruns în aeroportul din Oradea, au atacat echipajul unui avion de pasageri TAROM, care urma să efectueze cursa Bucureşti - Oradea, obligîndu-l să decoleze şi să aterizeze pe un aeroport din Austria. Organele de stat româneşti cer extrădarea infractorilor, returnarea avionului, pasagerilor şi echipajului!”, relata Agerpres la vremea respectivă.

Membrii grupului au primit 23 de ani de închisoare. 

Șeful Securității, Olteanu Nedelcu, a executat un an de închisoare, iar taximetristul Feher Andrei a stat două luni.

Avionul deturnat era un Ilyushin 14 sovietic, cu două motoare, capacitate de 24 de pasageri, autonomie de 1.800 km și viteză de croazieră 300-350 km/h.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
stirileprotv.ro
image
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari în sport și are o influență puternică
fanatik.ro
image
Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici: „În spatele fiecărui succes este un șir lung de înfrângeri și doar prin comparație poți să le înțelegi”
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Unde nu trebuie pus termostatul nici ziua, nici noaptea: locurile care dau citiri greșite și pornesc centrala inutil
playtech.ro
image
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar recunoaște dacă l-ar vedea pe stradă”
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Presiune maximă. SUA ameninţă în termeni duri Ucraina, dacă nu acceptă planul de pace propus. Rusia spune că va cuceri mai multe teritorii
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
click.ro
image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Jane Fonda foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?