Bacterii periculoase descoperite pe o plajă din Bulgaria frecventată de români

Autoritățile sanitare din Bulgaria au interzis temporar înotul pe una dintre plajele din Varna, stațiune preferată de mulți turiști români, după ce analizele de laborator au indicat prezența unor bacterii periculoase în apa mării.

Potrivit publicației Novinite, Inspectoratul Regional de Sănătate din Varna a dispus închiderea temporară a zonei de îmbăiere de pe plaja Ofitserski, după ce testele efectuate în cadrul monitorizării de rutină au identificat niveluri ridicate de contaminare fecală.

Analizele au relevat prezența bacteriilor Escherichia coli și a enterococilor intestinali, indicatori care pot semnala poluarea apei și pot reprezenta un risc pentru sănătatea persoanelor care intră în mare.

În urma rezultatelor obținute, Inspectoratul Regional de Sănătate a solicitat autorităților locale aplicarea unor măsuri sanitare și antiepidemice pentru limitarea expunerii populației la apa contaminată.

De asemenea, pe plajă au fost amplasate panouri de avertizare vizibile, prin care turiștii sunt informați că înotul este interzis temporar din motive de sănătate publică.

Măsura face parte din programul de monitorizare sezonieră desfășurat pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde calitatea apei este verificată periodic în timpul sezonului estival.

Autoritățile au precizat că restricția va rămâne în vigoare până când noile teste vor confirma că nivelurile bacteriene au revenit în limitele considerate sigure pentru îmbăiere.

Varna este una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru românii care aleg litoralul bulgăresc, iar Plaja Ofitserski se numără printre zonele frecventate în sezonul de vară.